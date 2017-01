Abp Depo: prawda i dobro napotykają opór kłamstwa i zła

ks.mf, Częstochowa, 2017-01-07

„Prawda i dobro napotykają opór kłamstwa i zła” - mówił w homilii abp Wacław Depo, który rano 7 stycznia przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz w intencji tygodnika katolickiego „Niedziela” i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Na Mszy św. obecni byli m. in. członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Częstochowskiej oraz pracownicy „Niedzieli”, na czele z redaktor naczelną tygodnika Lidią Dudkiewicz.

W homilii abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „Maryja jest zawsze obecna przy Chrystusie w czasie każdej Eucharystii”. – Świadomość tej prawdy mamy szczególnie w tym miejscu, przed Obliczem Maryi, Pani Jasnogórskiej – mówił abp Depo.

Abp Depo podkreślił, że radość okresu Narodzenia Pańskiego i święto Objawienia Pańskiego zakłócają pewne wydarzenia. – Czyż takim wydarzeniem nie są zamknięte drzwi mieszkańców Betlejem, postawa Heroda, ucieczka do Egiptu. Dlaczego tak się dzieje? – pytał abp Depo. Wskazał, że odpowiedzi należy szukać w słowach św. Jana apostoła, który napisał w swoim pierwszym liście: „(...) badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie”.

„Słowa te wskazują na związek między wiarą w Boga a życiem codziennym” – wskazał abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „dzięki życiu wiarą człowiek wierzący ma doświadczenie podwójnego wymiaru przykazania miłości Boga i bliźniego”. – Trzeba też pamiętać, że prawda i dobro napotykają opór kłamstwa i zła – dodał metropolita częstochowski.

Arcybiskup nawiązując do tekstu Ewangelii przypomniał, że „misją Jezusa było nie tylko głoszenie Ewangelii i uzdrawianie cierpiących i chorych, ale ofiara z samego siebie na Golgocie”. – To wówczas Jezus pokonał zło. Jezus w każdej Eucharystii woła: „Miejcie ufność. Ja zwyciężyłem świat” – zakończył arcybiskup.

Przed końcowym błogosławieństwem abp Depo odmówił modlitwę sługi Bożego ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/