Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej (zapowiedź)

ks.mf, Częstochowa, 2017-01-11

Msza św., nieszpory prawosławne, ekumeniczny panel i nabożeństwo Słowa Bożego oraz kolędowanie - składają się na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej. W tym roku towarzyszy mu hasło: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20) w dniach 15-29 stycznia.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpocznie się 15 stycznia o godz. 17.00 Mszą św. o jedność chrześcijan w kościele pw. św. Floriana w Częstochowie. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 stycznia o godz. 19.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbędzie się ekumeniczny panel nt. "Ekumenizm dla ewangelizacji".

21 stycznia o godz. 16. 30 uczestnicy obchodów Tygodnia Ekumenicznego wezmą udział w Nieszporach prawosławnych w świątyni prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej w Częstochowie. Nieszpory celebrować będzie ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie, kazanie wygłosi ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. W świątyni prawosławnej zabrzmią również kolędy w wykonaniu scholi Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się ekumenicznym nabożeństwem Słowa Bożego, 29 stycznia o godz. 18.00, w kościele ewangelicko-augsburskim Krzyża Chrystusowego w Oleśnie (diecezja opolska). Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. Ryszard Pieron, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich, kazanie wygłosi ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

Idea wspólnego zakończenia Tygodnia Ekumenicznego w archidiecezji częstochowskiej właśnie w Oleśnie, na terenie diecezji opolskiej zrodziła się z inicjatywy ks. Ryszarda Pierona z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Lasowicach Wielkich, który w ubiegłym roku wziął udział w nieszporach prawosławnych w ramach Tygodnia Ekumenicznego w Częstochowie.

Również ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie podkreśla, że w tym roku obchodom Tygodnia Ekumenicznego w archidiecezji częstochowskiej towarzyszą również słowa papieża Franciszka, który powiedział, że „jedność chrześcijan jest zasadniczym wymogiem naszej wiary”.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk.

W Częstochowie znajduje się parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, na czele z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r., w której proboszczem jest ks. dr Tomasz Daniel Mames. A w Kleszczowie parafia ewangelicko-reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral.

W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, działający na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

