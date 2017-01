Częstochowa: 21 stycznia Msza św. w intencji dziennikarzy i świata mediów

ks.mf, Jasna Góra, 2017-01-11

Dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzą się na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego i przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, 21 stycznia o godz. 7.30 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Spotkanie modlitewne odbędzie się w związku ze świętem ich patrona, św. Franciszka Salezego.

Wydarzenie będzie przeżywane również w duchu hasła na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które brzmi: "«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach".

Organizatorem spotkania modlitewnego jest Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej.

