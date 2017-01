Jasna Góra: uroczystości ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Z udziałem setek dzieci i pielgrzymów na Jasnej Górze odbywają się tradycyjne uroczystości ku czci św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Dziś liturgiczne wspomnienie świętego, który jest szczególnym patronem zakonu paulinów i matek oczekujących potomstwa.

Jak przypomniał o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu, paulini pełnią swą misję w 17 krajach, na czterech kontynentach, w ponad 70 domach. Wszędzie szerzą kult Jasnogórskiej Maryi, ale pozostają też wierni pustelniczemu życiu na wzór Pawła z Teb. - Ucieczka na pustynię dla Pawła nie była tylko ucieczką od trudnych sytuacji, od prześladowań. On będąc w oddaleniu żył życiem drugiego człowieka i żył dla człowieka. Jego życie było służbą człowiekowi - podkreślił o. Chrapkowski.

Pauliński generał dodał, że Pawłowe słowa: „Sam na sam z Bogiem” są także zadaniem dla nas wszystkich, byśmy w codziennym zabieganiu umieli udawać się na pustynię i tam odszukiwali Boga.

Uroczystości ku czci Pawła z Teb poprzedziła nowenna zwana „Pawełkami”. Na Jasnej Górze „Pawełki” mają szczególnie uroczysty charakter, gdyż sanktuarium jest najliczniejszym na świecie klasztorem Paulinów.

Dziś podczas ostatniego nabożeństwa Pawełkowego, które celebrowane będzie o godz. 16.15 pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza z Częstochowy, nazywanego biskupem od dzieci, uroczyste błogosławieństwo otrzymają najmłodsi. Tradycyjnie paulini przygotowali dla najmłodszych specjalne upominki.

W uroczystość św. Pawła, 15 stycznia paulini odprawiają wspólnotową Mszę św. Ojcowie i bracia zgromadzeni przed Cudownym Obrazem Matki Bożej wraz z Generałem Zakonu ponawiają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Jutro, 16 stycznia, obchodzone będzie Święto Królowej Pustelników, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską jako wyraz wdzięczności za opiekę Maryi nad zakonem paulińskim.

Kiedy w połowie XIII w. na Węgrzech powstawał nowy zakon, do którego w początkach wstępowali różni pustelnicy, jako patriarchę obrano właśnie św. Pawła Pustelnika. Stąd powstała nazwa Zakonu Braci Św. Pawła I Pustelnika.

Św. Paweł stał się wzorem dla ludzi, dla których kontemplacja Boga jest źródłem szczęścia i świadectwem wiary.

