Abp Depo podczas Mszy o jedność chrześcijan: Jezus Chrystus jest naszym pokojem

ks. mf, Częstochowa, 2017-01-16

Chrystus jest dla nas darem pojednania i jedności, jest naszym pokojem - mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który wieczorem 15 stycznia przewodniczył Mszy św. o jedność chrześcijan w kościele pw. św. Floriana w Częstochowie. Eucharystia, która rozpoczęła obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej wpisała się również w XX Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej.

We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich: ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski z parafii polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie.

Uczestnicy wspólnej modlitwy modlili się m. in. za Kościół, Ojczyznę, prześladowanych chrześcijan.

W homilii abp Depo odnosząc się do czytań mszalnych wskazał, że „ich wspólnym tematem jest imię, które oznacza zadanie” – Słowo Boże wskazuje na Imię Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale także na imiona tych, którzy świadczą o Nim – podkreślił abp Depo.

Metropolita częstochowski odnosząc się szczególnie do postaci św. Jana Chrzciciela przypomniał za św. Grzegorzem Wielkim, że „św. Jan był kimś więcej niż prorokiem. On spełnił swoje posłannictwo jako wskazujący na Jezusa Baranka Bożego”.

„Czasy współczesne nakładają na ludzi wierzących w Imię Jezusa Chrystusa szczególne zadanie przywrócenia braterskiej jedności Kościoła, która będzie świadectwem wobec świata” – wskazywał abp Depo.

W tym roku na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej składają się: Msza św., nieszpory prawosławne, ekumeniczny panel i nabożeństwo Słowa Bożego oraz kolędowanie. Towarzyszy mu hasło: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 stycznia o godz. 19.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, odbędzie się ekumeniczny panel nt. Ekumenizm dla ewangelizacji.

21 stycznia o godz. 16.30 uczestnicy obchodów Tygodnia Ekumenicznego wezmą udział w Nieszporach prawosławnych w świątyni prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej w Częstochowie. Nieszpory celebrować będzie ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie, kazanie wygłosi ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. W świątyni prawosławnej zabrzmią również kolędy w wykonaniu scholi Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się ekumenicznym nabożeństwem Słowa Bożego, 29 stycznia o godz. 18.00, w kościele ewangelicko-augsburskim Krzyża Chrystusowego w Oleśnie (diecezja opolska). Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. Ryszard Pieron, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich, kazanie wygłosi ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk.

W Częstochowie znajduje się parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, na czele z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r., w której proboszczem jest ks. dr Tomasz Daniel Mames. A Kleszczowie parafia ewangelicko- reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral.

W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, działający na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

