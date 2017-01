„Przekazujmy nadzieję i ufność” - przesłanie abp. Depo do dziennikarzy i ludzi mediów (dokumentacja)

ks.mf, Częstochowa, 2017-01-17

Do przekazywania nadziei i ufności we współczesnych sieciach informacji wezwał dziennikarzy i ludzi mediów metropolita częstochowski abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski w przesłaniu z racji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, które obchodzone będzie 24 stycznia.

Poniżej publikujemy treść przesłania przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski:

Drodzy Współpracownicy Prawdy, która rodzi nadzieję odnoszącą się do przyszłości bez granic...

Współczesny świat, a w nim również nasza Ojczyzna, potrzebuje ludzi, którzy – według słów Jana Pawła II – przekażą „nowe motywy życia i nadziei”. W tym samym duchu odbieramy temat tegorocznego Dnia Środków Społecznego Przekazu: „«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”.

Nadzieja i ufność – albowiem współczesnym sieciom informacji zagrażają dwie choroby. Pierwszą z nich jest relatywizm prawdy i znieczulanie sumienia, a drugą – doprowadzenie do rozpaczy. Na tych drogach uzdrowieniem i pomocą jest Słowo Boże. Dlatego w orędziu sięgnięto do proroka Izajasza: „Nie lękaj się, bo jestem z tobą”. Czerpiąc zaś z Nowego Testamentu, wierzymy, że Chrystus spełnił swoją obietnicę i jest z nami aż do skończenia świata. Oczekuje od nas, abyśmy Go odkrywali jako Prawdę, nadzieję życia, stając się jej czujnymi obrońcami i świadkami.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że ludziom pracującym w różnych sieciach informacyjnych potrzeba moralnej odwagi, by nie stały się one siłą dezintegracyjną. Bóg bowiem nigdy nie zrezygnuje z tego, aby być miłosiernym Ojcem w jakiejkolwiek sytuacji i wobec każdego człowieka. Uczmy się – jak wzywa nas Ojciec Święty Franciszek – przekazywać nadzieję i ufność w naszych czasach...

Dziękując za Waszą odpowiedzialną współpracę i świadectwo nadziei, z serca błogosławię.

