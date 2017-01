Częstochowa: jubileusze kapłańskie w domu księży emerytów

ks.mf, Częstochowa, 2017-01-19

Kapłaństwo jest zanurzone w głębi tajemnicy Serca Jezusowego - mówił metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który 18 stycznia przewodniczył Mszy św. w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w domu księży emerytów im. Jana Pawła II w Częstochowie, z racji jubileuszy kapłanów obchodzących 60-lecie swoich święceń kapłańskich.

W uroczystościach wzięli udział m. in. siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia pracujące w Domu Księży Emerytów, a także rodziny i przyjaciele kapłanów jubilatów.

- Przez 60 lat nasi jubilaci pisali dzieje wiernej kapłańskiej służby. Wiary ustrzegli, dochowali wierności Chrystusowi - mówił na początku Mszy św. ks. prałat Czesław Mendak.

W homilii abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Wieczerniku podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 r.: „Piotr wrócił do Wieczernika, bo my wszyscy jesteśmy z Wieczernika”.

- Kapłaństwo jest zanurzone w głębi tajemnicy Serca Jezusowego. Sam Bóg wezwał nas nie na podstawie naszych czynów i doświadczeń, lecz stosownie do swojej łaski – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „każdy z nas ma swoje imię, swoją historię życia i misję na ziemi”. - Imię każdego z nas zostało zapisane w Sercu Jezusa i opieczętowane łaską Ducha Świętego w sakramencie kapłaństwa – mówił metropolita częstochowski.

Odnosząc się do tekstu Ewangelii arcybiskup podkreślił, że „człowiek jest ważniejszy od praw i przepisów religijnych”. - Miłość bliźniego jest wyznaniem miłości i kultu Boga – dodał arcybiskup.

Abp Depo zaznaczył, że „kapłanem pozostaje się na zawsze”. - Ta tajemnica sięga Serca Jezusowego. Bogu potrzebny jest człowiek, aby na wzór Maryi stał się schodami, po których Bóg schodzi do ludzi, a także siebie i innych prowadzi po schodach łaski do Boga – mówił abp Depo.

Odnosząc się do służby kapłańskiej jubilatów metropolita częstochowski przypomniał, że „to były czasy szczególnych wyzwań i prześladowania Kościoła”. - To wszystko powraca także dzisiaj w imię liberalnych i ateistycznych korzeni – podkreślił metropolita częstochowski.

Arcybiskup przypomniał, że „potrzebne dzisiaj są nowe i wierne powołania kapłańskie” i na zakończenie przypomniał słowa Zbigniewa Herberta z utworu „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”, w którym poeta napisał: „Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci swej być w miejscach które nie były miejscami mojej codziennej udręki”.

W imieniu jubilatów podziękował ks. Zenon Pilśniak. - Poszliśmy za Chrystusem. Otrzymaliśmy stokrotnie więcej. Mieliśmy wiele domów, matek, sióstr. Dzisiaj także dziękujemy za ten dom – powiedział ks. Pilśniak.

Swój jubileusz 60 lat kapłaństwa w tym roku obchodzą również: ks. Franciszek Jakóbczak, ks. Henryk Marciniak, ks. Henryk Polak, ks. Jan Sobczyński, ks. Stanisław Wróblewski.

