Abp Depo do dziennikarzy: czynić dobro, zmagać się o prawdę i przekazywać nadzieję

ks. mf, Częstochowa, 2017-01-21

„Niezależnie od opinii trzeba czynić dobro, zmagać się o prawdę, świadczyć Chrystusowi naszą miłość i przekazywać nadzieję” – powiedział w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, który 21 stycznia w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył Mszy św. w intencji ludzi mediów. Msza św. połączona była również z ogólnopolską pielgrzymką hospicjów.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. kapłani pracujący w mediach i kapelani hospicjów. Na Eucharystii zgromadzili się pracownicy częstochowskich środków społecznego przekazu oraz pracownicy hospicjów z całej Polski.

W homilii abp Depo przypomniał, że „na Eucharystii szukamy mocy odwagi w przekazywaniu prawdy i świadectwa prawdzie”. – Trzeba przekazywać nadzieję oraz z pomocą łaski Bożej zmagać się o prawdę, dobro i piękno – mówił.

„Jesteśmy świadomi tego, że Bóg wzywa nas świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, ale stosownie do swojej łaski. Bóg obdarza nas olbrzymim kapitałem zaufania. Każdy z nas ma swoje imię, swoją historię życia i misję na ziemi” – podkreślił przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

Abp Depo zaznaczył, że „zarówno w służbie hospicyjnej, jak i w pracy dziennikarskiej miłość Chrystusa w mocy i świetle Ducha Świętego nas wspomaga”.

Metropolita nawiązał do hasła na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które brzmi: „«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”. – W naszych zmaganiach nie jesteśmy sami. Bardzo potrzebna w misji dziennikarskiej i pracy hospicyjnej jest świadomość, że Bóg jest z nami – mówił hierarcha.

Nawiązując do tekstu Ewangelii, zaznaczył, że „jest ona dzisiaj pełna znaków zapytania”. – Co to za dom, w który Jezus przebywa, jaki to tłum ludzi, który ten dom otacza i jacy to bliscy Chrystusa, którzy chcieli wziąć sprawy w swoje ręce, a Jezusa jakby zostawić na boku – mówił abp Depo, dodając, że „to On jedynie zbawia”.

„Szaleństwem jest także dzisiaj pójście za Jezusem i opowiedzenie się po stronie wartości z Nim związanych. Często ludzi idących za Chrystusem określa się jako fantastów, marzycieli o niebie. Tę litanie oskarżeń można rozciągać” – kontynuował arcybiskup.

Abp Depo nawiązał również do billboardów, które jeszcze nie dawno można było zobaczyć na ulicach miast. – Głosiły one, że „Boga prawdopodobnie nie ma” i „żyj na maksa”. Ci, którzy tak piszą, odchodzą od rozumu i normalności, stawiając świat do góry nogami – mówił abp Depo.

Arcybiskup nawiązał również do książki „Papież Polaków”, która jest zapisem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 r. – W książce tej padały takie pytania za co papież może być nienawidzony? Papież odpowiedział za prawdę i dobro ludzie mogą nienawidzić papieża. Bo one zawsze przyciągają zło i kłamstwo. Biel papieża może drażnić. A kogo papież może denerwować? Papież może denerwować tych wszystkich zaprzedanych złu – cytował arcybiskup.

„Za prawdę i dobro mogą Ciebie odsunąć” – dodał abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. ks. Mariusz Frukacz dyrektor Referatu Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej przypomniał słowa śp. abp. Zygmunta Zimowskiego wypowiedziane w hospicjum częstochowskim, który powiedział: „Pochylając się z troską nad cierpiącym człowiekiem dajecie nadzieję”.

„Słowa te wciąż są zdaniem ludzi pracujących w hospicjach i w świecie mediów” – podkreślił ks. Frukacz.

Msza św. w intencji ludzi mediów odbyła się w związku ze świętem ich patrona, św. Franciszka Salezego. Organizatorem spotkania modlitewnego był Referat Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Częstochowskiej.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/