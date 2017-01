Częstochowa: prawosławne nieszpory w intencji jedności chrześcijan

ks. mf, Częstochowa, 2017-01-21

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wieczorem 21 stycznia w prawosławnej świątyni pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej w Częstochowie odbyły się prawosławne nieszpory, nazywane „wieczernią”.

Nabożeństwu w języku starosłowiańskim przewodniczył ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz parafii prawosławnej pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej. – Poszukujemy wciąż dróg jedności chrześcijan od kiedy Kościół, Ciało Chrystusa zostało podzielone. Potrzebna jest modlitwa o to, aby Bóg pokierował naszym życiem i postępowaniem - powiedział na początku nabożeństwa ks. Drabiuk.

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, który postawił pytanie: kto nie zna Jezusa Chrystusa? – Właściwie nie ma takiego człowieka w chrześcijańskim kraju, który by nie znał Jezusa. My Jezusa znamy. Jego Ewangelia jest nam szczególnie bliska – mówił ks. Glajcar.

Proboszcz parafii luterańskiej podkreślił, że „wartość i moc Ewangelii nie zależy od człowieka i jego pozycji społecznej oraz nie zależy od żadnej denominacji chrześcijańskiej” – Ewangelia jest Dobrą Nowiną o zbawieniu – mówił kaznodzieja.

Nawiązując do Ewangelii św. Jana i spotkania Jezusa z dworzaninem ks. Glajcar przypomniał, że „ten obraz ewangeliczny jest obrazem każdego z nas” – Patrzymy oczami wiary na Jezusa. Podobnie jak ewangeliczny dworzanin każdego dnia jesteśmy obciążeni troskami, kłopotami. Także z naszych oczu często płyną łzy – podkreślił ks. Glajcar i dodał: „Słowa Chrystusa i Jego Ewangelia nie przemijają, są dla nas fundamentem”.

„Musimy z Ewangelią iść przesz życie i zwiastować ją świadectwem naszego życia, służbą wobec innych, aby innym przynosić to, czego innym brak, a mianowicie: pokój, zrozumienie i miłość” – kontynuował ks. Glajcar.

Duchowny luterański przypomniał, że „nie może być zwiastowania Ewangelii, kiedy odwracamy się od drugiego człowieka” – Jezus podaje rękę tym, którzy są na dnie życia społecznego, których przekreśla religijna tradycja, którzy płaczą – podsumował ks. Glajcar.

Przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich modlili się o pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan, za Częstochowę, za młodzież oraz biednych, bezdomnych i bezrobotnych.

W świątyni prawosławnej zabrzmiały również kolędy w wykonaniu scholi Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej, pod kierunkiem ks. Marka Cisowskiego.

We wspólnej modlitwie wzięli udział również mieszkańcy Częstochowy, osoby życia konsekrowanego, ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Wyższego seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski z polskokatolickiej parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie.

W liturgii Kościoła Prawosławnego wieczorem, czyli w pierwszych godzinach dnia (doby) sprawowana jest „wieczernia” (nieszpory). Tradycja wieczerni sięga czasów starotestamentowych. Chrześcijańskie nieszpory powstały na kanwie starotestamentowej modlitwy przy zapalaniu wieczornej lampki. W liturgicznej praktyce Kościoła prawosławnego jest kilka typów wieczerni, każda z nich posiada niezmienną podstawową strukturę. Należą do niej początkowa aklamacja, psalm 103 (104), wielka litania, fragmenty psalmów 140 (141), 141 (142), 129 (130), 116 i tekstów stichir – zmieniających się w zależności od dnia – modlitwa „Uczyń nas, Panie, godnymi”, litania błagalna, śpiew hymnów, modlitwa św. Symeona „Nynie otpuszczajeszi Władyko” i końcowe modlitwy. Wieczernia jest najstarszym nabożeństwem chrześcijańskim. Nabożeństwo to zawiera w swojej strukturze wielkie tematy i prawdy chrześcijańskie: stworzenie świata, grzech i pragnienie wyzwolenia z niewoli grzechu oraz oczekiwanie Zbawiciela.

Cerkiew pod wezwaniem Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie należy do dekanatu Kraków, diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kamień węgielny pod budowę cerkwi poświęcił patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I w roku 1998. Pierwsze nabożeństwa odbyły się 1 lipca 2001 r. Sama parafia prawosławna w Częstochowie ma długą historię, o jeszcze greckich korzeniach. To jedna ze starszych wspólnot prawosławnych, sięgająca XVIII w. Parafia obejmuje duży obszar, nie tylko Częstochowy i okolic, należy do niej ponad sto osób.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się ekumenicznym nabożeństwem Słowa Bożego, 29 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim Krzyża Chrystusowego w Oleśnie (diecezja opolska). Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. Ryszard Pieron, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich, kazanie wygłosi ks. mitrat Mirosław Drabiuk.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk.

W Częstochowie znajduje się parafia ewangelicko-augsburska, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, na czele z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r., w której proboszczem jest ks. dr Tomasz Daniel Mames. A Kleszczowie parafia ewangelicko- reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral.

W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, działający na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

