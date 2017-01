Częstochowa: pokaz filmu „Ślady stóp”

ks. mf, mg (KAI), Częstochowa, 2017-01-24

Późnym wieczorem 23 stycznia w Cinema City w Częstochowie odbył się specjalny pokaz filmu „Ślady stóp” w reżyserii Juana Manuela Cotelo, twórcy m.in. głośnego obrazu „Ziemia Maryi” (Mary`s land). Na projekcję filmu mieszkańców Częstochowy zaprosiły "Rafael Film" i tygodnik „Niedziela”.

„Pan Bóg po to dał nogi, żeby je schodzić w drodze do Nieba” – te słowa ks. Stanisława Orzechowskiego, słynnego „Orzecha”, duszpasterza młodzieży, przytoczyła, witając przybyłych, redaktor naczelna „Niedzieli”, Lidia Dudkiewicz.

Pokaz był prezentem od dziennikarzy „Niedzieli” z okazji przypadającego 24 stycznia dnia ich patrona św. Franciszka Salezego. Z zaproszenia skorzystali czytelnicy i przyjaciele tygodnika, wśród nich liczni duchowni z bp. Antonim Długoszem, podprzeorem Jasnej Góry, o. Janem Poteralskim i redaktorem honorowym „Niedzieli”, ks. Ireneuszem Skubisiem oraz siostry zakonne częstochowskich zgromadzeń.

O pielgrzymowaniu jako metaforze ludzkiego życia mówił także we wprowadzeniu do projekcji filmu ks. Marek Łuczak, sekretarz „Niedzieli”. - Ten film jest nie tylko reportażem, ale rekolekcjami w drodze – podkreślił duchowny.

Film Juana Manuela Cotelo opowiada o tym jak 10 podróżników pokonuje blisko 1000 kilometrów w 40 dni. Nagrodą za trud jest dojście do Santiago de Compostela. Według zamysłu reżysera dokumentu to film o drodze i poszukiwaniu sensu życia, drogi do samego siebie, do drugiego człowieka i do Boga. Każda z postaci dokumentu przechodzi na szlaku swój własny proces duchowej przemiany, a droga do Composteli, jakiej się podejmują, staje się metaforą pielgrzymiej drogi przez życie, którą odbywa każdy z nas.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/