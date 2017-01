Drohiczyn: spotkanie przedstawicieli szkół Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

ks.mg (KAI), Drohiczyn, 2017-01-12

Blisko 150 przedstawicieli 23 szkół noszących imię Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przybyło 11 stycznia do Drohiczyna, aby wziąć udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym. Z wychowawcami spotkał się biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.

On też odprawił dla nich Mszę św. w kaplicy drohiczyńskiego seminarium. W homilii przypomniał wezwanie do świętości, które skierowane jest do każdego człowieka. Zwrócił uwagę, że pragnienie bycia świętym jest pragnieniem Boga. "Tylko On jest źródłem świętości naszego życia. Po to właśnie Chrystus przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem, abyśmy byli święci i doskonali jak Ojciec nasz Niebieski. Drogą do świętości jest miłość do Boga, drugiego człowieka i samego siebie" - powiedział kaznodzieja. Podzielił się osobistym świadectwem swojego pierwszego spotkania z Janem Pawłem II w Warszawie podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r.

Zanim uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia, mieli okazję zobaczyć część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, której dyrektorem jest Grażyna Niemierka.

Podczas występu, oprócz śpiewu i recytacji tekstów, były obecne elementy taneczne. Pokłon nowo narodzonemu Jezusowi złożyli nie tylko pastuszkowie i trzej Mędrcy, ale również postaci z bajek: Dziewczynka z zapałkami, Czerwony Kapturek, Sierotka Marysia, Kopciuszek, Jaś i Małgosia.

Organizatorem uroczystości był ks. dr Krzysztof Mielnicki - dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Diecezji Drohiczyńskiej.

