Drohiczyn: rozstrzygnięto diecezjalny etap Olipiady Teologii Katolickiej

ks.mg (KAI), Drohiczyn, 2017-01-12

12 stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie 19 uczniów z 10 szkół z diecezji drohiczyńskiej przystąpiło do diecezjalnego etapu XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmiało "Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany nam przez miłosiernego Ojca". Trzy pierwsze miejsca zajęli: Anna Mateuszuk i Patrycja Malinowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim (nauczyciel przygotowujący: ks. Paweł Solka) oraz Katarzyna Leszczyńska z LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie (Krzysztof Janiuk).

Przez 45 min. uczestnicy pisemnie odpowiadali na zawarte w przygotowanym teście pytania. Prace sprawdzała komisja, w której skład wchodzili księża wykładowcy i wychowawcy WSD w Drohiczynie. Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczył uczestnikom ks. prał Zbigniew Rostkowski - kanclerz Kurii i wikariusz generalny diecezji.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i bony na zakupy. Jednocześnie będą reprezentować swoją diecezję na etapie ogólnopolskim. W etapie szkolnym Olimpiady udział wzięło 191 uczniów z 12 szkół oraz 20 nauczycieli przygotowujących. Organizatorem konkursu był Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Diecezji Drohiczyńskiej pod kierunkiem ks. kan. dr. Krzysztofa Mielnickiego.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/