Nowy Staw: „Poznańskie Słowiki” zaśpiewają w kolegiacie żuławskiej (zapowiedź)

pp, Nowy Staw, 2017-01-06

W sobotę, 7 stycznia, w kolegiacie żuławskiej w Nowym Stawie wystąpi Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej, czyli „Poznańskie Słowiki”. Zespół zaprezentuje się w świątecznym repertuarze. Chór wystąpi pod batutą Macieja Wielocha, obecnego dyrektora zespołu. Koncert zarejestruje gdański oddział Telewizji Polskiej.

„Poznańskie Słowiki” istnieją od 75 lat, założycielem i dyrygentem zespołu aż do swojej śmierci w 2012 roku był prof. Stefan Stuligrosz. Zgodnie z jego wolą muzyczną schedę przejął Maciej Wieloch, najpierw śpiewak chóru, a następnie asystent prof. Stuligrosza.

W ciągu wielu lat działalności chór nagrał kilkadziesiąt płyt oraz dał kilka tysięcy koncertów w Europie i na świecie. Jest znakomitą muzyczną wizytówką Poznania i Polski.

