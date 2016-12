Pasterka w katedrze ełckiej

rr, ks. kz, Ełk, 2016-12-27

Jak co roku, w nocy z 24 na 25 grudnia, w katedrze ełckiej pod przewodnictwem biskupa Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, odprawiona została uroczysta Msza św. zwana Pasterką. Uroczystość zgromadziła liczne grono duchowieństwa i parafian.

W homilii bp Jerzy Mazur podkreślił, że Bóg przez narodzenie Jezusa Chrystusa wkroczył w historię świata: „Bóg widział w swoim miłosierdziu, co ludzie uczynili ze świata. Widział zło i grzech. Jezus przyszedł na świat, jako światłość, która oświeca i ogrzewa serca ludzkie, aby nam pomóc zmieniać ten świat na bardziej ludzki. Mamy go zmieniać prawdą i miłością, a nie siłą i przemocą”. Hierarcha zachęcał, aby na wzór pasterzy, którzy w nowonarodzonym dzieciątku rozpoznali Zbawiciela, podejmować drogę wiary: „Potrzebna jest wewnętrzna przemiana człowieka, by pokój i radość, miłość i miłosierdzie zagościły w sercu człowieka.

Mogliście siedzieć w domu, ale przyszliście do kościoła. To jest również znak waszej wiary. Wiary w Boga, wiary w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela świata, który przyszedł na świat z miłości do nas, aby nas zbawić i wyzwolić nas z niewoli grzechu. I to pragnienie przewiodło nas wszystkich na to spotkanie z nowonarodzonym Jezusem”.

Boże Narodzenie to, łaska otrzymana od Boga, kiedy szukamy drogi do drugiego człowieka, szukamy sposobu, jak pomagać innym, jak zrozumieć i prawdziwie kochać. „W tym roku, który obchodzimy pod hasłem „Idźcie i głoście”, to my mamy nieść dzisiaj Boga do drugiego człowieka aby Bóg obdarzył go miłością miłosierną. To my z chrztu świętego jesteśmy uczniami misjonarzami. Nieśmy Boga, dzielmy się Bogiem, bądźmy świadkami nowonarodzonego Chrystusa.” - wskazywał hierarcha i dodał: „Grzesznik w Kościele jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, jak chory w klinice czy poczekalni u lekarza. Tak bardzo potrzeba nam dziś tej bożonarodzeniowej wiary, tego orędzia pokoju i zwycięstwa dobra nad złem bo jesteśmy ludźmi grzesznymi. Jezus przyszedł po to aby nas wyzwolić z tych grzechów. Jego miłość miłosierna jest jedynym ratunkiem człowieka poranionego złem i grzechem oraz dla całego świata. Otwierajmy się na tę miłość, którą Chrystus przyniósł na świat.”

„Święta Bożego Narodzenia to święta radości i pokoju. Niech ta radość, że Bóg stał się człowiekiem, będzie zawsze w naszych sercach, w naszych rodzinach i naszej Ojczyźnie. Jezus daje nam siebie aby nas umacniać na naszej drodze, bo on jest źródłem naszej nadziei, pokoju, miłości i radości i miłosierdzia.” – dodał na zakończenie pasterz diecezji.

Po Mszy św. wierni zgromadzeni w katedrze przełamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Okres Bożego Narodzenia kończy się obchodzonym 6 stycznia świętem Trzech Króli.

