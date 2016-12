Diecezja ełcka: opłatek KSM i stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia

ks. kz, Ełk, 2016-12-29

Młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z księżmi asystentami oraz stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia z całej diecezji zgromadzili się w Ełku, aby wspólnie świętować pamiątkę narodzin Pana Jezusa. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Mszą św. w ełckiej katedrze pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura.

„Moi drodzy, żeby nie chodzić w ciemności, powinniśmy wpatrywać się w Boga, który jest Światłością, który jest Miłością, który jest bogaty w miłosierdzie. Wpatrujcie się! (…). Bo kto spotkał Jezusa ma wielką radość – radość w sercu i winniśmy tą radością dzielić się z innymi! Kiedy słyszymy słowa „Idźcie i głoście” to nic innego jak iść z radością i nieść Chrystusa innym, nieść Jego Dobrą Nowinę!” - podkreślił bp Mazur.

Po Eucharystii młodzież udała się do Centrum Pastoralno-Administracyjnego, w którym wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu Diecezjalnego - Monika Zubowicz. Następnie odbyły się jasełka przygotowane przez oddział KSM działający przy parafii św. Jana Chrzciciela w Piszu.

„Miałam dziś możliwość spotkać ludzi z całej diecezji, w tym wielu znajomych, co bardzo mnie ucieszyło. Nawiązałam też nowe znajomości, wymieniłam się wrażeniami. Bardzo podobały mi się jasełka przedstawione przez KSM z Pisza. Skłaniały do refleksji, przemyśleń. Pomogły inaczej spojrzeć na dzisiejsze relacje międzyludzkie. Myślę, że takie spotkania są potrzebne. Warto skupić się wspólnotowo na Mszy, modlitwie i radować się obecnością Chrystusa wśród nas" - powiedziała Patrycja z oddziału KSM z Mikołajek.

Po odczytaniu Ewangelii, słowo do zebranych skierował bp Mazur, podkreślając znaczenie hasła nowego roku liturgicznego „Idźcie i głoście”. W kolejnej części spotkania przy dźwięku kolęd i pastorałek młodzież wraz z duszpasterzami podzieliła się opłatkiem, składając życzenia pełne wzajemnej troski i miłości. Świętowanie zakończono wspólną agapą, podczas której uczestnicy uroczystości dzielili się radością z pamiątki narodzin Zbawiciela.

