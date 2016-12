Ełk: ulicami miasta przeszedł Marsz w Obronie Życia i Rodziny

ks.kz, Ełk, 2016-12-29

Od wielu lat ulicami Ełku przechodzi marsz milczenia w obronie życia i rodziny. Tegoroczny, zorganizowany po raz 21., rozpoczął się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa modlitwą ekspiacyjną za wszystkie grzechy przeciwko życiu i świętości rodziny. Dziękowano również Bogu za dzieci uratowane przez podjęcie Duchowej Adopcji, wszystkich obrońców życia i rodziny oraz budujących cywilizację miłości.

Uczestnicy marszu, niosąc zapalone lampiony, w milczeniu przeszli do katedry św. Wojciecha, gdzie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego. - Żyjemy w czasach nieposzanowania życia. Dlatego w tym dniu w całym Kościele katolickim na całym świecie modlimy się o jego poszanowanie, przepraszamy Boga za wszystko, co było targnięciem się na różny sposób na życie – mówił w homilii hierarcha.

Podsumowując istotę marszu ełcki biskup pomocniczy stwierdził, że ta swoista pielgrzymka, która ma znamiona świadectwa, jest także głoszeniem Ewangelii. Nawiązując do święta Młodzianków pasterz zwrócił szczególną uwagę na ważność i świadomość sprawy, w którą się angażujemy. - Życie to jest Dar Boży. Aby wyjść i być owocnymi apostołami w stosunku do innych kiedy będziemy na różny sposób głosić o tym, musimy być wewnętrznie przekonani, że jest to dar wyjątkowy. Jesteśmy powołani do budowania cywilizacji przyszłości. Powiększając to terytorium będziemy uszczuplać inne terytorium, na którym jest tworzona cywilizacja śmierci – powiedział biskup.

Hierarcha wskazywał ogromną rolę rodziny. - Bóg uformował rodzinę, bo chciał stworzyć przecudne miejsce dla narodzin i formacji człowieka. I dał wszystko co jest potrzebne rodzinie. Rodzina musi być przede wszystkim nasiąknięta miłością, bo tam gdzie zabraknie miłości nie można spodziewać się dobrych owoców postępowania – podkreślił bp Kamiński.

Organizatorami Ełckiego Marszu w Obronie Życia i Rodziny są Ełcka Kuria Diecezjalna, Stowarzyszenie Obrony Życia „Evangelium Vitae” oraz Diakonia Obrony Życia Domowego Kościoła diecezji ełckiej.

