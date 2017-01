Bp Jerzy Mazur: Kiedy zawierzymy Bogu i Maryi będzie to rok szczęśliwy

mr, Ełk, 2017-01-01

W noc sylwestrową, o północy bp Jerzy Mazur przewodniczył Mszy św. w katedrze ełckiej, podczas której wraz z bp. Romualdem Kamińskim, przybyłymi kapłanami oraz wiernymi modlił się w intencjach pokoju i Ojczyzny. „Przywitaliśmy Nowy Rok 2017. Kiedy zastanawiamy się co przyniesie, jaki on będzie, jedno jest pewne: kiedy zawierzymy siebie Bogu i Matce Najświętszej, to będzie to rok dobry, będzie to rok szczęśliwy” – mówił biskup.

Hierarcha zachęcał: „wchodząc w Nowy Rok, prośmy Ducha Świętego, byśmy mogli uczyć się od Maryi postawy modlitwy i kontemplacji przed Bogiem tego, co niesie codzienne życie. Byśmy myśleli o Bogu i by On zawsze był w naszym życiu na pierwszym miejscu. Słuchajmy Boga jak Maryja i dochowujmy Mu wierności, jak Maryja”.

Biskup także nawiązał do hasła duszpasterskiego: „idźcie i głoście”. „Nie wstydźmy się mówić o Bogu, nie lękajmy się nieść Boga na peryferie. Rozmawiajmy o Bogu w rodzinach, a także w miejscu pracy. Pomagajmy tym, którzy utracili wiarę, aby mogli ją odzyskać, aby i oni doświadczyli obecności Boga w swoim życiu” – mówił do zgromadzonych ełczan.

Bp Mazur Maryję i betlejemskich pasterzy postawił za wzór budowniczych pokoju. „Wchodząc w Nowy Rok naśladujmy postawę Maryi i pasterzy, a wtedy będziemy odważnymi twórcami pokoju. Bo wszystko jest możliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie” – zapewniał biskup.

Nawiązując do wydarzeń z kraju Biskup Ełcki powiedział: „Chrystus wzywa nas do budowania pokoju. Budujmy go poprzez małe gesty, poprzez modlitwę i działanie. Nasza Ojczyzna potrzebuje pokoju, pojednania i wybaczenia. Polska potrzebuje wewnętrznego pokoju, współpracy wszystkich politycznych sił. Dlatego też modlitwę w intencji Ojczyzny podjęła diecezja ełcka. Wypraszajmy rządzącym umiejętność przebaczenia, pojednania i dialogu”.

Biskup życzył wiernym na Nowy Rok: „niech was Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromienia swe oblicze nad wami, niech was obdarzy swą łaską, niech zwróci ku wam swoje oblicze, niech was obdarza pokojem. Niech każdy dzień Nowego Roku będzie obfity w Boże błogosławieństwo”. Dzień 1 stycznia jest Światowym Dniem Pokoju.

