Bp Mazur: bądźmy odważnymi twórcami pokoju

mr, Ełk, 2017-01-06

"Mamy być odważnymi twórcami pokoju, którego dzisiaj tak bardzo wszystkim potrzeba" – mówił w uroczystość Objawienia Pańskiego biskup ełcki Jerzy Mazur. Diecezja ełcka po raz czwarty włączyła się w organizowanie Orszaku. W tym roku za gwiazdą betlejemską barwne pochody przeszły ulicami Ełku, Augustowa, Giżycka, Mikołajek, Olecka, Pisza, Rajgrodu, Rucianego-Nidy, Starych Juch, Studzienicznej, Suwałk, Sztabina i Wiżajn.

W ełckim Orszaku wśród licznie zgromadzonych wiernych podążał biskup ełcki Jerzy Mazur wraz z przedstawicielami władz samorządowych. Trzej Mędrcy wraz z licznie towarzyszącym orszakiem podążali do ełckiego Betlejem, aby pokłonić się Jezusowi. W drodze napotykali liczne przeszkody. Nieustannie towarzyszące diabły szukały okazji, aby odwieść od osiągnięcia celu. Mróz, który szczególnie tego dnia dał się odczuć uczestnikom, wielu odwiódł od udziału w Orszaku, a przynajmniej część uczestników w trakcie opuszczała orszak.

Bp Mazur wyrażając wszystkim uczestnikom wdzięczność mówił: „Towarzyszą nam dzisiaj słowa: Pokój i Dobro. Mamy być odważnymi twórcami pokoju, którego dzisiaj tak bardzo wszystkim potrzeba. Pokoju trzeba w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i na świecie”.

Hierarcha zauważył także: „Mamy również szerzyć dobro. Patron tego roku, św. Brat Albert, podpowiada nam, abyśmy byli dobrzy jak chleb. Prośmy Ducha Świętego, aby nas umacniał, byśmy byli dobrymi jak chleb, wszędzie tam gdzie jesteśmy. Tego też wymaga od nas Chrystus”.

Bp Mazur zachęcał: „Idziemy dzisiaj jak Trzej Mędrcy ze Wschodu, aby szukać Jezusa, oddać Mu pokłon oraz iść inną drogą, aby drugiemu człowiekowi nieść Chrystusa”. Biskup przypomniał uczestnikom, że ten dzień jest także Dniem Misyjnym. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w dzisiejszą uroczystość przeprowadza akcję Kolędników Misyjnych. W tym roku przeprowadzona zbiórka wesprze dzieci z Tajlandii.

„Niech ten Orszak przypomina, że winniśmy iść i głosić Chrystusa dla innych. Niech ten Orszak umacnia także naszą wiarę i przypomina nam, ze Kościół powinien być zawsze w drodze, a Kościół to my. Czasem będziemy spotykali różne przeszkody, może być to mróz, pokusy..., ale mamy Ducha Świętego, który pomaga nam przezwyciężać wszystkie przeszkody na drodze do Chrystusa. Zanurzajmy się w tym źródle nadziei, którym jest Jezus Chrystus” – mówił bp Mazur.

Głównym organizatorem Orszaku Trzech Króli w diecezji ełckiej jest Akcja Katolicka, która do współpracy angażuje także inne podmioty: władze samorządowe, Caritas Diecezji Ełckiej, społeczność szkolną. Z każdym rokiem coraz więcej osób włącza się w przygotowania Orszaku. Nad bezpieczeństwem czuwała Policja.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/