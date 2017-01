Bp Romuald Kamiński Człowiekiem Dialogu 2016

mip, Warszawa, 2017-01-13

Biskup Romuald Kamiński uhonorowany został tytułem Człowieka Dialogu 2016 przyznawanym przez członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 26 stycznia w Białymstoku, w ramach obchodów Dnia Islamu.

Uchwałę w sprawie uhonorowania bp. Kamińskiego podjęło obradujące w grudniu Walne Zgromadzenie Rady. W uzasadnieniu działacze zwracają uwagę na wybitne zasługi biskupa na rzecz dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Polsce.

Biskup Romuald Kamiński jest biskupem pomocniczym w Ełku. Od 2006 do 2016 roku był przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz delegatem KEP ds. dialogu katolików i muzułmanów.

Nadanie tytułu Człowieka Dialogu Rady 2016 odbędzie się w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Islamu, które 26 stycznia odbędą się w białostockim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej.

Dotychczas laureatami wyróżnienia byli m.in. papież Jan Paweł II. historyk i twórca Rady Wspólnej prof. Jan Tyszkiewicz oraz działacz społeczny Maciej Musa Konopacki.

