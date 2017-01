Bp Mazur do księży: bądźmy dla ludzi i z ludźmi

ks. kz, Ełk, 2017-01-13

O głębsze uświadomienie parafian co do znaczenia sakramentu namaszczenia chorych tak, aby „zaopatrzeni w łaskę, która płynie z tych sakramentów, mogli odejść do wieczności” – zachęcił księży bp Jerzy Mazur. „Bądźmy dla ludzi i z ludźmi” - prosił ordynariusz ełcki podczas corocznego spotkania opłatkowego z kapłanami pracującymi w tym mieście i okolicach.

"Czy w momencie twojej pracy jako wikariusza, proboszcza w danej parafii zrodziło się powołanie?” – pytał zebranych bp Mazur. Dodał, że duszpasterstwo powinno mieć także wymiar powołaniowy i zachęcił do akcentowania prawdy iż małżeństwo także jest powołaniem.

Wskazując na hasło obecnego roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”, biskup przywołał słowa św. Jana Pawła II, że człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom niż nauczycielom.

„Misja Kościoła to głoszenie i dawanie świadectwa Ewangelii” - mówił bp Mazur dodając, że do wypełnienia tego zadania kapłan potrzebuje mocy Ducha Świętego. „Dzisiaj w Jezusowym <idźcie> są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego wyjścia, wyjścia z wygody, do ludzi, ze światłem Ewangelii” – podkreślił hierarcha.

Biskup ełcki za papieżem Franciszkiem wymienił grupy adresatów, obszary przepowiadania Ewangelii i dawania świadectwa: duszpasterstwo zwyczajne, ci, którzy są ochrzczeni, ale odeszli od Kościoła i 5 mld ludzi, którzy nie znają Jezusa. Szczególnie zwrócił uwagę na rodziny mieszkające na terenie diecezji ełckiej, do których adresowana jest najnowsza książeczka Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego diecezji ełckiej „Rodzina zjednoczona na modlitwie”. „To w rodzinie, pełnej rodzinie, Chrystus realizuje swoją miłość i miłosierdzie” - mówił bp Mazur. Zachęcał do lektury i rozważań zawartych tam tekstów.

Podczas opłatkowych spotkań noworocznych dla kapłanów diecezji ełckiej została przyjęta propozycja, aby każdy dekanat objął sześciomiesięczną pomocą finansową jedną rodzinę w Syrii w ramach programu „Rodzina Rodzinie”. Jest to spersonalizowany program pomocy dla ofiar konfliktu syryjskiego przygotowany przez Caritas Polska. Daje on szansę na realną odpowiedź na apel Papieża Franciszka o przejęcie rodzin syryjskich przez parafie.

Do akcji mogą włączyć się zarówno parafie jak i osoby indywidualne, środowiska czy instytucje, które zadeklarują sześciomiesięczną pomoc dla konkretnej rodziny.

Po wygłoszonym słowie ks. biskupa, kapłani podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia.

Spotkania opłatkowe na stałe wpisały się w tradycję noworoczną diecezji ełckiej. Oprócz Ełku, odbywały się w Giżycku, Suwałkach, Olecku, Piszu i Augustowie.

