Ełk: 14. rocznica śmierci bp. Edwarda Samsela

ks.kz, Ełk, 2017-01-17

Duchowni i wierni diecezji ełckiej upamiętnili we wtorek zmarłego 14 lat temu bp. Edwarda Samsela – wieloletniego biskupa pomocniczego łomżyńskiego oraz ordynariusza diecezji ełckiej. Mszy św. za biskupa oraz za zmarłych księży diecezji przewodniczył w katedrze św. Wojciecha bp Jerzy Mazur.

Sylwetkę biskupa Edwarda Samsela przypomniał w homilii rektor seminarium ks. Antoni Skowroński. „Pewnie można byłoby spotkać się z różnymi ocenami jego poczynań administracyjnych czy pastoralnych. Obiektywnie trzeba jednak stwierdzić, że na stałe odcisnęły one swój ślad w historii kościoła łomżyńskiego i ełckiego. W oczach wszystkich, którzy go znali, jawił się jako gorliwy duszpasterz, człowiek wiary głębokiej modlitwy i dużej wrażliwości. Był zatroskany o drugiego człowieka. To kapłan z powołania, a nie z wyboru” - wspominał duchowny.

Kaznodzieja zauważył, że biskupie zawołanie „Spes unica” (Jedyna nadzieja), nie było tylko teoretycznym zawołaniem. „Całą swoja ofiarą i bezkompromisową służbę Bogu i człowiekowi wiązał z krzyżem Chrystusa i Jego chwalebnym zmartwychwstaniem. Całym sobą ukochał też Maryję. Dlatego i pamięć o nim – choć czas upływa – zdaje się pozostawać wiecznie żywa (...)” - mówił ks. Skowroński.

Ks. Rektor przypomniał też, że wspomnienie każdej rocznicy jest okazją do zatrzymania się i oceny własnego życia, jak stajemy się ludźmi wiary i i jak realizujemy własne powołanie.

Msza św. wotywna zgromadziła wielu kapłanów, sióstr zakonnych i parafian katedralnych.

Biskup Edward Samsel pochodził z Myszyńca. Chrzest przyjął z rąk błogosławionego ks. Adama Bargielskiego. Po ukończeniu łomżyńskiego seminarium studiował w Rzymie. Specjalizował się w naukach biblijnych. Przez wiele lat był profesorem, a także prefektem, ojcem duchownym, a następnie rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W latach 1982-1992 był drugim biskupem pomocniczym łomżyńskim obok bp. Tadeusza Zawistowskiego. W marcu 1992 roku został biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji ełckiej, a w 2000 roku mianowany został biskupem ełckim.

Bp Edward Samsel zmarł na zawał serca 17 stycznia 2003 roku o godz. 5.50. Miał 63 lata, w tym 39 kapłaństwa. Pochowany został w krypcie biskupów ełckich w katedrze ełckiej.

