Tydzień ekumeniczny w diecezji ełckiej (zapowiedź)

ks. kz, Ełk, 2017-01-17

„Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20)” – pod takim hasłem będzie przebiegał w dniach 18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji ełckiej.

W Ełku oraz na terenie całej diecezji jest to czas, gdzie wierni różnych wyznań będą spotykali się na nabożeństwach ekumenicznych oraz koncertach w duchu jedności.

W Tygodniu Modlitw o jedność, w Ełku z udziałem duchownych i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła greckokatolickiego, Kościoła prawosławnego, Kościoła ewangelicko-metodystycznego odbędą się spotkania i nabożeństwa ekumeniczne. Każdemu z tych dni towarzyszyć będzie osobna myśl przewodnia.

W programie tygodniowych uroczystości przewidziano m.in. spotkanie ekumeniczne nt. „Konflikty w świecie a religie” (Biblioteka Miejska, środa, godz. 18.00), Liturgię Jordanu, która zostanie odprawiona w cerkwi prawosławnej (czwartek, godz. 9.00) oraz Eucharystia w intencji zjednoczenia chrześcijan, której w katedrze ełckiej w niedzielę 22 stycznia przewodniczyć będzie biskup ełcki Jerzy Mazur.

Nabożeństwa ekumeniczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędą się także w Mikołajkach, Piszu, Rynie, Giżycku i Suwałkach.

