Bp Kamiński: dialog ekumeniczny wymaga odwagi, pokory i cierpliwości

ks. kz, Ełk, 2017-01-23

Dialog ekumeniczny wymaga odwagi, pokory i cierpliwości - powiedział bp Romuald Kamiński w katedrze ełckiej. Biskup pomocniczy diecezji ełckiej przewodniczył Mszy św. w intencji zjednoczenia wszystkich wyznawców Chrystusa.

W Eucharystii wzięli udział również ks. Grzegorz Stołycin – proboszcz kościoła greckokatolickiego w Chrzanowie oraz ks. Dariusz Zuber – proboszcz kościoła ewangelicko-metodystycznego.

Bp Kamiński podkreślił, że aby zaangażować się w dialog ekumeniczny, trzeba mieć odwagę, pokorę i cierpliwość. Trzeba poznać i umiłować Boga w Jezusie Chrystusie, przyjąć Jego naukę, ewangelię i tym nauczaniem żyć codziennie. - Odnawiać siebie, to odnawiać świat, by w ten sposób, tutaj na ziemi budować Królestwo Boże. Chrystus dał nam przykład, kiedy stawał przed Ojcem i błagał: 'Spraw Ojcze, aby byli jedno'. I tego właśnie chce Chrystus od wspólnoty kościoła: aby świat poznał i uwierzył, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca – powiedział duchowny.

Jak podkreślił biskup, obowiązek przywracania jedności to zadanie każdego chrześcijanina. - Uzmysławia nam to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: 'Miłość Chrystusa przynagla nas' (2Kor 5,14-20). Naszym obowiązkiem jest troska o drugiego człowieka. Bardzo biernie troszczymy się o to, co jest takim wielkim zadaniem. Jedność to zadanie. I z tego zadania bycia w jedności nie wywiązaliśmy się w historii należycie - przyznał.

Zdaniem pomocniczego biskupa ełckiego, aby dążyć do jedności, potrzebujemy przemiany, czyli nawrócenia. - Jesteśmy wspólnotą kościoła. I żeby Kościół był jednością, to najpierw ta jedność musi się dokonać w każdym z nas. My mamy skutecznie prowadzić swoje drogi ku nawróceniu. To jest zadanie na każdy dzień – powiedział bp Kamiński.

Na zakończenie celebracji, przed błogosławieństwem przedstawiciele innych wyznań obecni na Mszy św. skierowali do wiernych słowa pozdrowień.

Nabożeństwa ekumeniczne odbywają się także w Mikołajkach, Giżycku, Piszu i Suwałkach.

Na terenie diecezji ełckiej obok Kościoła katolickiego istnieje dziewięć innych Kościołów: ewangelicko – metodystyczny, ewangelicko – augsburski, staroobrzędowy, chrześcijan baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego, zielonoświątkowców, Zborów Chrystusowych i Nowoapostolski.

