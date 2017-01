Przewodniczący Komisji ds. Misji odwiedza polskie misje w Afryce

mr, Ełk, 2017-01-24

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji biskup Jerzy Mazur odwiedza polskich misjonarzy i misjonarki w Tanzanii oraz na Madagaskarze. W programie trwającej od 18 do 30 stycznia wizyty zaplanowano również spotkania z biskupami diecezji, w których oni pracują.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji zwrócił uwagę, że celem takiego wyjazdu jest bycie z misjonarzami i misjonarkami, wsłuchiwanie się w ich radości, problemy. - W tym czasie oni oraz wolontariusze misyjni przybywają ze swoich palcówek misyjnych na spotkanie, w czasie którego jest wspólna modlitwa, Eucharystia, dzielenie się świadectwem wiary oraz wzajemne poznawanie się i umacnianie w posłudze misyjnej - powiedział KAI biskup ełcki.

To również czas odwiedzania misjonarzy na placówkach misyjnych w celu poznania ich potrzeb, spotkania z wiernymi, wśród których prowadzą działalność misyjną szczególnie na Mszach Świętych, z dziećmi i młodzieżą w szkołach, z chorymi w ośrodkach zdrowia. - Przywozimy im również zapewnienie, że Kościół w Polsce pamięta o nich w modlitwach, a także wspiera ofiarnie ich dzieła misyjne, dzięki którym mogą nieść pomoc najbiedniejszym – dodał biskup.

Biskupowi towarzyszą w podróży sekretarz komisji, o. Kazimierz Szymczycha SVD oraz ks. Zbigniew Sobolewski - dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

W poniedziałek, 23 stycznia, w Dar es Salaam w Tanzanii poświęcona została szkoła im. Maksymiliana Kolbego prowadzona przez franciszkanów dla 800 dzieci. Placówka została zbudowana ze środków pozyskanych również z polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. - Jest to dar naszej Ojczyzny, naszego Kościoła w Polsce dla Kościoła w Tanzanii – wyjaśnił bp Mazur.

W związku z kolejną wizytą w krajach misyjnych przewodniczący Komisji ds. Misji zwraca się z prośbą o modlitwę w intencji misjonarzy i misjonarek oraz aby liczne spotkania z nimi, ich przełożonymi oraz wiernymi przyniosły obfite owoce.

Na misjach posługuje obecnie 2007 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy, tak jak w latach ubiegłych, pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19.

