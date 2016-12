Jutro Kościół obchodzi święto Młodzianków Męczenników

Antoni Szymański, Gdańsk, 2016-12-27

28 grudnia obchodzimy Święto Młodzianków Męczenników. Przypomina ono o zbrodni Heroda, który w obawie przed utratą władzy zdecydował o wymordowaniu niemowląt, wśród których spodziewał się konkurenta do tronu.

Wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda, przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia. Jego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych czy eutanazja.

Święto to jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. Naturalnie każe też zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejscach w Polsce odprawione zostaną Msze święte w intencji poszanowania ludzkiego życia. Wiele osób podczas nich podejmie modlitwę duchowej adopcji dziecka poczętego, z intencją szczęśliwych jego urodzin i dobrego rozwoju.

Np. w Gdańsku od wielu już lat w tym dniu odprawiana jest Msza święta w bazylice św. Brygidy (początek o 18.30), a po niej ma miejsce procesja wiernych ze świecami do bazyliki mariackiej - w intencji poszanowania ludzkiego życia. Tak też będzie w tym roku. Mszy św. przewodniczyć będzie bp Wiesław Szlachetka.

