Gdańsk: wręczono odznaczenia "Pro Ecclesia et Populo"

asz, Gdańsk, 2017-01-09

Świeccy działacze katoliccy i społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących i seniorów otrzymali w tym roku odznaczenia "Pro Ecclesia et Populo" Archidiecezji Gdańskiej (Dla Kościoła i Narodu). Spotkanie odbyło się 8 stycznia w Dworze Artusa w Gdańsku.

Uroczystość wręczenia odznaczeń została zorganizowana przez Kapitułę Nagrody "Pro Ecclesia et Populo". Wzięło w niej udział ok. 200 osób - przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, a także bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidicezji gdańskiej.

Odznaczenia "Pro Ecclesia et Populo" za rok 2016 przyznano:

Ewie i Ireneuszowi Rogalom, zgłoszonym przez Różę Różańca Rodziców za Dzieci pw. św. Jana Boso - za inspirację, założenie w 2001 i moderowanie katolickiego ruchu świeckich „Różaniec Rodziców za Dzieci”, a także za wielkie zaangażowanie w życie swojej parafii oraz wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Marana Tha”. Dzięki temu działaniu powstały już 3424 róże, obejmujące ok. 70 tys. rodziców z terenu całego świata, modlących się na różańcu za swoje dzieci.

Teresie Michalskiej, zgłoszonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej - za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prowadzenie od 10 lat Szkolnego Koła Caritas – wyróżniającego się aktywnością na rzecz pomocy potrzebującym, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym – oraz za współpracę z Fundacją Hospicyjną i realizację autorskich programów dobroczynnych i wychowawczych.

Halinie Szumiło, zgłoszonej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Gdańsku - za zaangażowanie i wieloletnią bezinteresowną służbę potrzebującemu człowiekowi w Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont, działalność w Wolnych Związkach Zawodowych, pracę w Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wspieranie rodzin wielodzietnych, prowadzenie punktu rozdziału leków dla potrzebujących, a także aktywne przewodniczenie kołu “Civitas Christiana” w Pruszczu Gdańskim.

Zofii Kuropatwińskiej, zgłoszonej przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej - za wszechstronną, wieloletnią pracę w tworzeniu i działalności organizacji katolickich oraz NSZZ „Solidarność” Oświaty, także w okresie stanu wojennego, budowanie ruchu harcerskiego, aktywność w Sekcji Młodych Klubu Inteligencji Katolickiej, budowanie struktur Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej, przewodniczenie Parafialnemu Oddziałowi Akcji oraz działalność w Zarządzie Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

Grzegorzowi Czaji, zgłoszonemu przez wspólnotę Spółdzielni Mieszkaniowej „Senior” w Gdyni - za wyjątkowe zaangażowanie w życie swojej parafii jako ministranta i założyciela grupy oazowej oraz animatora zespołu muzycznego, a także za pełnienie roli nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz działalność charytatywną: stałą współpracę i pomoc seniorom zamieszkującym w Domu Seniora w Gdyni, opiekę nad opuszczonymi i samotnymi.

Dyplom uznania wręczono Chórowi Empire Gospel Choir za "cenioną działalność artystyczną, radosne niesienie dobrej nowiny poprzez śpiew i modlitwę oraz propagowanie kultury muzycznej".

Spotkaniu towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu Empire Gospel Choir.

