Abp Głódź do polityków: Oby przemówił rozum i nadrzędny interes, a nie partyjne ambicje!

mp, Gdańsk, 2017-01-10

- Apelowałbym, aby przemówił rozum i interes nadrzędny, a nie partyjne ambicje, bo to już się ludziom przejadło - powiedział abp Sławoj Leszek Głódź, proszony przez KAI o komentarz do aktualnie toczących się rozmów dotyczących rozwiązania kryzysu parlamentarnego.

Zdaniem metropolity gdańskiego "ludzie w Polsce nie są zainteresowani kontynuacją konfliktu, a politykom winno to dawać do myślenia". Dodał, że "istnieje niebezpieczeństwo, że ci politycy pójdą boczną drogą", gdyż "to wszystko nie ma już poparcia społecznego".

Abp Głódź, odwołując się do tegorocznych doświadczeń wizyty kolędowej w domach wiernych, powiedział, że "potwierdza ona oczekiwanie na spokój i porozumienie", a dominuje "dobra atmosfera zatroskania i odpowiedzialności, której nawet przed rokiem w tym stopniu nie było".



Metropolita gdański wyraził też przekonanie, że podjęte w Parlamencie rozmowy "muszą zakończyć się jakimś kompromisem, bo wszyscy tego chcą, ale jednocześnie wszystkie strony chcą wyjść z honorem". Dodał, że pragnie, aby nie sprawdziło się słynne ostrzeżenie ks. Piotra Skargi, że "co w nocy uradzą, w dzień obalają".

