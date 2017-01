Modlitwa ekumeniczna w Gliwicach

ks. sw, Gliwice, 2017-01-22

W niedzielę 21 stycznia katolicy i protestanci wspólnie modlili się o dar jedności. Wspólna modlitwa rozpoczęła się w kościele ewangelicko-augsburskim w Gliwicach, przy ul. Jagiellońskiej. Tam w czasie nabożeństwa Słowo Boże wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec. „Tegoroczna modlitwa wplata się w refleksję o tych pięciu wiekach naszych doświadczeń – mówił biskup - Stajemy dziś, nie ma co ukrywać, z uczuciem pewnego zawodu, że nie dotrzymaliśmy kroku Jezusowi Chrystusowi.”

Dalej biskup mówił: „500 lat temu, tamten bardzo brzemienny rok, to był czas wiary. Nie tylko wiary samego dr. Marcina Lutra, ale wówczas o Bogu się mówiło głośno i powszechnie. Z bólem musimy przyznać jak inaczej jest dzisiaj”.

Proboszcz ewangelickiej parafii witając zgromadzonych powiedział: „Cieszymy się, że w szczególnym dla ewangelików roku, związanym z 500-leciem Reformacji, możemy wspólnie pokornie spojrzeć w przeszłość.”

Następnie duchowni udali się do kościoła Św. Michała w Gliwicach gdzie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa Kopca. Tutaj swoją refleksją na temat reformacji i poszukiwania dróg jedności dzielił się ks. Andrzej Wójcik. Postawił na początku pytanie: „Czy ekumenizm w ogóle istnieje?”. Wspomniał wydarzenia, które prowadziły do podziału Kościoła, ale później także ostatnie, jak wizyta papieża Franciszka w Szwecji, wspólna modlitwa w Cieszynie i ostatnie wspólne dokumenty, które wspólnotę katolicka i ewangelicką zbliżyły.

Podsumowując mówił: „Jeżeli ktoś daje przemieniać swoje serce Chrystusowi, to przeszłością stają się podziały urazy, być może jawna lub skrywana nienawiść bo nastaje nowa przemiana, odnowa serca.”

Ekumeniczne spotkania odbywają się w Gliwicach od kilku lat. W dzisiejszych modlitwach wzięli udział księża katoliccy z gliwickich parafii, a także duchowni kościołów ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-metodystycznego.

