Biskup przyjął młodzież Polonii ze Wschodu

ks. sw, Gliwice, 2017-01-24

W poniedziałek 23 stycznia w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Gliwicach gościł chór szkolny Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie wraz z dyrektorką szkoły.

Kolegium Św. Stanisława Kostki to szkoła dla młodzieży polonijnej, której przodkowie znaleźli się kiedyś poza granicami kraju, zwykle nie z własnej woli, ale w wyniku zmiany granic lub wywózek na Wschód. W Kolegium młodzież, dzięki wsparciu wielu życzliwych ludzi, może zdobywać wykształcenie, zdać maturę, a później pójść na wymarzone studia.

Na Śląsku chór młodzieży szkolnej przebywa z kilkudniową wizytą. W niedzielę chór wystąpił w gliwickiej katedrze. Ich wizytę i koncertowanie objął swoim patronatem biskup gliwicki Jan Kopiec. W podziękowaniu młodzież wraz z nauczycielami chciała się spotkać z księdzem biskupem.

Chór wykonał dla biskupa kolędę po ukraińsku i polsku, a następnie kilka piosenek mówiących o przywiązaniu do Ojczyzny. Później było wspólne spotkanie przy stole, gdzie młodzież chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami i rodzinną historią. Na zakończenie biskup otrzymał w prezencie m.in. płytę z utworami w wykonaniu szkolnego chóru.

W czwartek młodzież będzie uczestniczyć w Katowicach w spotkaniu na temat działalności liceum i Fundacji Dla Polonii.

