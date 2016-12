Gniezno: wigilia dla osób bezdomnych z Caritas i siostrami szarytkami (zapowiedź)

bgk, Gniezno, 2016-12-21

Jak co roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej wspólnie z siostrami szarytkami i Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo przygotuje wigilijny posiłek dla osób bezdomnych. Do wspólnego stołu z wszystkimi zasiądzie także Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Spotkanie odbędzie się w wigilijne popołudnie w jadłodajni sióstr szarytek, gdzie ciepły posiłek otrzymuje każdego dnia kilkadziesiąt osób potrzebujących. Wydawanie obiadów zapoczątkowała śp. siostra Felicja Sieracka, która przez wiele lat pukała do drzwi wielu firm i zbierała ofiary na swoich podopiecznych pod gnieźnieńskimi kościołami. Dziś prowadzenie jadłodajni wspiera systemowo Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która włącza się także w przygotowanie corocznej wigilii.

„Drzwi będą otwarte dla wszystkich. Zapraszamy każdego, także osoby, które czują się samotne i opuszczone. Jak zawsze wysłuchamy Ewangelii o narodzeniu Jezusa, przełamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i zaśpiewamy kolędę” – zapowiada dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. prał. Krzysztof Stawski.

Obecność na wigilii potwierdził już Prymas Polski abp Wojciech Polak. Na stole, jak zawsze, nie zabraknie tradycyjnych potraw – barszczu z uszkami, kapusty z grzybami i klusek z makiem. Wigilijny posiłek przygotują siostry szarytki, a w ugoszczeniu wszystkich pomogą wolontariusze gnieźnieńskiej Caritas.

