Gniezno: Prymas Polski u chorych

bgk, Gniezno, 2016-12-22

Abp Wojciech Polak odwiedził w czwartek pacjentów oddziału psychiatrycznego dla przewlekle chorych wojewódzkiego szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie. „W tych wszystkich twarzach, w tych wyciągniętych dłoniach, na szpitalnych łóżkach – wszędzie tam znajdziecie przychodzącego Jezusa” – mówił.

Dzieląc się opłatkiem i składając świąteczne życzenia abp Wojciech Polak podkreślił, że Jezus nie rodzi się w pustce i izolacji, daleko od świata i codziennego życia. On przychodzi jako jeden z nas, do wszystkich, nie wybierając sobie tych zdrowszych, bogatszych i bardziej urodziwych.

„Właśnie tutaj, w miejscu naznaczonym cierpieniem, chorobą, także samotnością jest szczególne Boże Narodzenie. W tych wszystkich twarzach, w tych wyciągniętych dłoniach, na szpitalnych łóżkach – wszędzie znajdziecie przychodzącego Jezusa” – podkreślił Prymas.

Życzył również chorym i ich opiekunom, by spotkanie z Nowonarodzonym Zbawicielem przyniosło pokój i nadzieję, umocniło i dodało odwagi.

„Bóg ma moc uleczyć i uzdrowić to, co w nas słabe i chore, w czym niedomagamy. Ma moc nas podnieść z naszych upadków, smutków i udręczenia. Niech te nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą czasem prawdziwego z Nim spotkania” – dodał abp Polak.

Na oddziale psychiatrycznym dla przewlekle chorych przebywa około 70 pacjentów – mężczyzn i kobiet w różnym wieku. Dla większości jest to jedyny dom. Obok opieki medycznej placówka zapewnia im również rehabilitację m.in. w warsztacie terapii zajęciowej.

W czasie wizyty Prymas spotkał się najpierw z pacjentkami. Odwiedził też szpitalne sale, udzielając błogosławieństwa chorym leżącym. Na końcu przełamał się opłatkiem z pacjentami. Był też czas na rozmowy, pytania, śpiewanie kolęd i wręczenie drobnych upominków.

