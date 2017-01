Gniezno: Olek, Zuzanna i Paulina finalistami Olimpiady Teologii Katolickiej

bgk (KAI), Gniezno, 2017-01-12

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwycięzcy eliminacji szkolnych, uczestniczyli 12 stycznia w etapie diecezjalnym XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej, której w tym roku przyświeca hasło „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. Laureaci pojadą na finał w lutym do Lublina. Archidiecezję gnieźnieńską będą tam reprezentować: Aleksander Pieszak (I miejsce) z I Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie, którego przygotowywał ks. Zbigniew Ilkowski, Zuzanna Kumer (II) z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, przygotowująca się pod kierunkiem o. Piotra Okrója OFMConv. i Paulina Grzegorska (III) z Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni (ks. Tomasz Mrug).

Do gnieźnieńskiego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego, gdzie odbyły się zmagania, przyjechało 43 uczniów wraz z katechetami i księżmi prefektami. Przygotowane pytania i zagadnienia konkursowe dotyczyły przede wszystkim nauczania ostatnich papieży i objawień fatimskich. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością wybranych fragmentów encyklik Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz opracowań dotyczących III Tajemnicy Fatimskiej. Przydała się także znajomość Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Według dr Teresa Kowalczyk, dyrektorki Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, finaliści rozwiązywali test składający się z 25 pytań, w większości o charakterze otwartym. „Musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także umiejętnością jej przekazania w sposób zwięzły i jednocześnie wyczerpujący. Z zadania tego wywiązali się bardzo dobrze. Poziom, jak zawsze, był bardzo wysoki” – przyznała dr Kowalczyk.

W etapie diecezjalnym zmierzyli się zwycięzcy eliminacji szkolnych, które odbyły się 7 grudnia ubiegłego roku w szkołach. Wzięło w nich udział łącznie 441 uczniów. Najlepsi powalczyli o zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 23-25 marca w Lublinie. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc startowali w Olimpiadzie po raz pierwszy. Wszystkich też do udziału zachęcili katecheci. Resztę musieli zrobić sami.

„Czytałam, przeglądałam i starałam się jak najwięcej zapamiętać. Z niektórymi fragmentami było trudniej, z innymi łatwiej. Przyznaję, że miałam kłopot z pierwszym pytaniem. Strzelałam i, jak się okazało, dobrze” – powiedziała P. Grzegorska, zdobywczyni III miejsca. Dodała, że do etapu szkolnego przygotowywała się trochę pobieżnie, "na zasadzie, a może się uda a gdy się udało, to do etapu diecezjalnego postanowiłam się bardziej przyłożyć. Z dobrym skutkiem, choć wcale się tego nie spodziewałam”. Druga "na mecie" Z. Kumer zapewniła, że przygotowanie do olimpiady łączyła z przygotowaniem do matury. Obie laureatki są w klasach o profilu biologiczno-chemicznym i choć nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość, to myśląc o studiach, myślą o takim lub pokrewnym kierunku. „Dopiero odkrywamy swoje powołanie” – przyznała Zuzanna.

Zwycięzca etapu diecezjalnego Aleksander Pieszak uczy się w I klasie Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. W olimpiadzie startował po raz pierwszy, ma jednak doświadczenie, brał już bowiem udział m.in. w konkursach biblijnych. „Starałem się codziennie choć kawałek zadanych tekstów przeczytać. Czasami udawało się lepiej, czasami gorzej, wiadomo nauka i inne obowiązki. Ale czytałem kiedy mogłem, czasami też na lekcji, za zgodą nauczycieli. Oprócz tego znalazłem nagrania, których mogłem posłuchać. Przyznaję, że zaskoczyły mnie niektóre pytania otwarte. Cieszę się, że sobie poradziłem” – powiedział Aleksander.

Zwycięzcy oprócz gratulacji otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i książki.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/