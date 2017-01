Prymas Polski z wizytą duszpasterską u Polaków w Kopenhadze

bgk, Kopenhaga, 2017-01-15

Abp Wojciech Polak gości z wizytą duszpasterską u Polaków w Kopenhadze. Dziś przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Anny, dziękując wraz z wiernymi i duchowieństwem za minioną 1050. rocznicę Chrztu Polski.

W wygłoszonej homilii Prymas wielokrotnie powracał do ubiegłorocznych obchodów jubileuszowych zorganizowanych nie tylko w Gnieźnie, Poznaniu i na Jasnej Górze, ale w wielu miastach w Polsce i poza jej granicami.

Prymas wspomniał także o świętowanym przed ponad półwieczem Tysiącleciu Chrztu Polski. „Przez was – wskazał słowami kard. Stefana Wyszyńskiego – „inni mogą poznać, że na glebę polską i na duszę polską, na kształtującą się coraz wspanialej kulturę narodową padały ziarna Boże, które w pokoleniach, chrzczonych przez Kościół w ziemi ojczystej, wydały wspaniałe owoce”.

Metropolita gnieźnieński przypomniał także o znaczeniu i zobowiązaniach wynikających z przyjęcia chrztu świętego. "Jesteśmy w nim odrodzeni mocą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i wezwani, by razem, wespół ze wszystkimi, dawać świadectwo Chrystusowi naszym życiem i naszym postępowaniem" - mówił abp Polak.

Przypomniał, że obowiązkiem chrześcijanina jest bardzo konkretne działanie – stawianie niewinności w miejsce podłości, miłości w miejsce siły, pokory w miejsce pychy, służby w miejsce prestiżu. Oznacza również – tłumaczył abp Polak – otwartość, a nie zamykanie się na innych, bycie nie jak oblężona twierdza, ale miasto na górze, otwarte i gotowe na przyjęcie innych, oznacza „proponowanie Ewangelii wszystkim, świadcząc własnym życiem, że naśladowanie Jezusa czyni nas bardziej wolnymi i radosnymi”.

„Tak bardzo potrzebujemy dziś takiego właśnie świadectwa – stwierdził Prymas. – Potrzebuje go Kościół, potrzebuje go współczesny świat; potrzebują nasze rodziny, ale też ci wszyscy, którzy z daleka, niekiedy z lękiem, niekiedy z drwiną, niekiedy z zapytaniem, na nas spoglądają (…) Światu potrzeba świadków, pokornych i odważnych jak Jan Chrzciciel. Potrzeba radosnych zwiastunów Chrystusa i Jego Ewangelii” – mówił na koniec abp Wojciech Polak.

Prymas Polski gości w Danii na zaproszenie ordynariusza diecezji kopenhaskiej bp. Czesława Kozona oraz tamtejszej Polskiej Misji Katolickiej. Parafia pw. św. Anny, w której dziś dziękował za jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, jest jedną z największych w diecezji kopenhaskiej, która obejmuje swoim zasięgiem Danię, Wyspy Owcze i Grenlandię.

