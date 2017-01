Polska uczci 600-lecie prymasostwa

bkg / bd, Gniezno, 2017-01-17

Fot. Episkopat.pl

Po ubiegłorocznej 1050. rocznicy Chrztu Polski, w tym roku przypada kolejny ważny jubileusz – 600-lecie nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski. Główne uroczystości odbędą się w dniach 22-23 kwietnia, w czasie dorocznego odpustu ku czci św. Wojciecha – głównego patrona Polski.

„Pragniemy, aby te uroczystości były z jednej strony okazją do dziękczynienia i zarazem powrotu do bogatego dziedzictwa prymasów Polski, które od początku związane jest z Gnieznem. Z drugiej strony chcemy, by była to okazja i impuls do refleksji nad znaczeniem osoby i funkcji prymasa Polski na przestrzeni dziejów i obecnie” – mówi abp Wojciech Polak, który jest 60. prymasem Polski.

Do udziału w uroczystościach obok pielgrzymów, duchowieństwa i biskupów z Polski zaproszono także prymasów z całej Europy. Gniezno liczy na przyjazd m.in.: prymasa Czech kard. Dominika Duki, noszącego tytuł prymasa Germanii abp. Salzburga Franza Lacknera, arcybiskupa Toledo i prymasa Hiszpanii Braulio Rodrigueza Plazy, metropolity Lyonu kard. Philippe Barbarina, który nosi tytuł prymasa Galii oraz przedstawicieli prymasów Anglii, Irlandii i Belgii. Zaproszenie otrzymał także Prezydent RP Andrzej Duda.

Obchodom kościelnym towarzyszyć będą przedsięwzięcia o charakterze naukowym i kulturalnym. Jak zapowiada rzecznik prasowy i kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. Zbigniew Przybylski, w przeddzień kwietniowych uroczystości w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Primas Poloniae. 600 lat stolicy prymasowskiej w Gnieźnie”, na której zostaną zaprezentowane najważniejsze i najcenniejsze archiwalia i muzealia związane z prymasostwem. Zaplanowano także ogólnopolskie sympozja naukowe.

Pierwsze z nich odbędzie się 27 marca br. i będzie poświęcone dziejom instytucji i godności prymasowskiej. Pokłosiem tej inicjatywy stanie się książka o dziejach prymasostwa polskiego. Jej treść będą stanowiły artykuły przygotowane przez wybitnych historyków, świeckich i duchownych. Publikacja ta po raz pierwszy w sposób całościowy spojrzy na dzieje urzędu prymasowskiego, który odegrał istotną rolę w ustroju kościelnym i państwowym Polski ostatniego sześćsetlecia.

Kolejne sympozjum pt. „Źródła do historii prymasów i prymasostwa w archiwach kościelnych w Polsce” odbędzie się w czerwcu w ramach IV Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych (11-13 czerwca). Uczestnicy wezmą także udział w Sesji Mecenatu Skarbów Słowa, podczas której przewidziana jest m. in. prezentacja faksimile Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego, przygotowywana przez Wydawnictwo M z Krakowa. Będzie to luksusowe, bibliofilskie wydanie rękopisu wraz z odtworzeniem oprawy w 3D.

W ramach obchodów zaplanowano także uroczysty Koncert Prymasowski, który odbędzie się 11 czerwca w gnieźnieńskiej bazylice archikatedralnej. Jak zapowiada ks. Przybylski, jego punktem kulminacyjnym będzie barokowe Completorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego na chór i orkiestrę. Koncert uzupełnią również wybrane utwory, które z okazji 600-lecia prymasostwa zostaną zadedykowane obecnym i zmarłym hierarchom. Wystąpi Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej oraz Poznański Zespół Instrumentalny.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/