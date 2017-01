Gniezno: rozpoczęły się obchody XX Dnia Judaizmu

bgk, Gniezno, 2017-01-17

Wernisażem wystawy fotografii „Ściana Płaczu i nie tylko” zainaugurowano dziś w Gnieźnie obchody XX Dnia Judaizmu. Jutro odbędzie się sympozjum i otwarcie wyjazdowej ekspozycji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z udziałem Prymasa Polski i przedstawicieli wspólnoty żydowskiej z Poznania.

Obchody organizuje Instytut Kultury Europejskiej CEG we współpracy z gnieźnieńskim Urzędem Miasta. Otwarta dziś wystawa prezentuje fotografie wybrane z bogatego zbioru zdjęć będących owocem pobytów w Ziemi Świętej ks. prof. UAM dr. hab. Waldemara Szczerbińskiego – kierownika Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE. Wszystkie fotografie, jak wskazuje tytuł, zrobiono przy Ścianie Płaczu będącej jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc Jerozolimy.

„Od wielu lat bardzo często jeżdżę do Izraela. W ubiegłym roku spędziłem tam ponad dwa miesiące prowadząc wykłady. Wykorzystałem ten czas także na fotografowanie, zwłaszcza tego, co mnie najbardziej interesuje – ludzi przychodzących pod Ścianę Płaczu. Są to nie tylko ortodoksyjni Żydzi, ale pielgrzymi z całego świata, różnych kultur i religii. Spędziłem tam wiele godzin, starając się przede wszystkim uchwycić towarzyszące im uczucia i emocje” – przyznał ks. Szczerbiński.

Kapłan przypomniał także krótko dzieje Ściany Płaczu, tłumacząc jej znaczenie i nazwę. Jak podkreślił, to miejsce jedyne i wyjątkowe, tak ze względu na swoją historię, jak i miejsce, jakie zajmuje w religijnej świadomości Żydów.

„To najświętsze miejsce judaizmu, którego, jak wierzą, nigdy nie opuściła szechina - Boża obecność. Spotykają się tu wszystkie pokolenia, z wszystkich zakątków świata, by się modlić, dotknąć tych kamieni i pozostawić karteczkę z prośbą do Boga” – dodał ks. Szczerbiński.

Wystawę otworzył dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej prof. dr hab. Leszek Mrozewicz. Obok zaproszonych gości i mieszkańców Gniezna fotografie obejrzeli także studenci gnieźnieńskiego Kolegium Europejskiego. Chętni mogli oddać głos na te, które ich zdaniem są najciekawsze i najbardziej poruszające. Wylosowani otrzymają fotografię w prezencie. Wystawa będzie czynna do 24 stycznia.

Z okazji Dnia Judaizmu w Gnieźnie pokazana zostanie także wyjazdowa ekspozycja Muzeum Żydów Polskich POLIN. Uroczyste otwarcie odbędzie się w Instytucie Kultury Europejskiej 18 stycznia z udziałem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. W ramach obchodów, w tym samym terminie i miejscu, zaplanowano także sympozjum „Żydzi i judaizm we współczesnej Polsce. Ludzie – miejsca – wydarzenia” z udziałem m.in.: Alicji Kobus – przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu oraz Tomasza Miedzińskiego – prezesa Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej z siedzibą w Warszawie.

Muzeum POLIN – jak czytamy na stronie placówki – jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takim jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Ekspozycja będzie gościć w Gnieźnie do 20 stycznia. Można ją zwiedzać nieodpłatnie, do czego organizatorzy szczególnie zachęcają uczniów gnieźnieńskich szkół.

