Wyjazdowa wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich do piątku w Gnieźnie

bgk, Gniezno, 2017-01-18

Z okazji XX Dnia Judaizmu w Kolegium Europejskim w Gnieźnie gości wyjazdowa wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jako pierwsi ekspozycję zwiedzili uczestnicy sympozjum z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem. Do piątku oglądać ją mogą nieodpłatnie uczniowie gnieźnieńskich szkół i wszyscy chętni.

Ekspozycja jest częścią tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu w Gnieźnie. Jej otwarcie połączono z sympozjum poświęconym judaizmowi i Żydom we współczesnej Polsce. Jak przyznał organizator spotkania ks. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński, kierownik Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego IKE, to temat niezwykle interesujący, jednak rzadko podejmowany w ośrodkach naukowych i debacie publicznej.

„Uczeni zajmują się najczęściej i najchętniej przeszłością albo holokaustem. Tymczasem społeczność żydowska we współczesnej Polsce stanowi wyjątkowe pole badawcze, zwłaszcza w kontekście problemów tożsamościowych. Stąd temat naszego namysłu. Chcemy pokazać, że Żydzi w Polsce to nie relikt przeszłości, ale konkretna rzeczywistość, która się odradza, zarówno w obszarze religijnym, jak i kulturowym” – mówił ks. Szczerbiński.

Na spotkanie jak co roku przyjechała do Gniezna Alicja Kobus – przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz i duchowieństwa z Prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem na czele.

„Historia Żydów wpisana jest trwale w tysiącletnie dzieje narodu polskiego i tym samym dzieje Gniezna, gdzie przez stulecia ludność żydowska stanowiła znaczny procent mieszkańców miasta” – przypomniał arcybiskup gnieźnieński dodając, że doroczne obchody Dnia Judaizmu są doskonałą okazją, by o tym przypomnieć i podyskutować. Jak przyznał, inicjatywa zapoczątkowana przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku może się poszczycić niesłabnącym zainteresowaniem i znacznym dorobkiem zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.

Prymas Polski przypomniał również, że tegorocznym obchodom towarzyszy cytat z proroka Jeremiasza „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”. Są to – jak powtórzył za prof. Stanisławem Krajewskim, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów – słowa smutne, ale i inspirujące, które uczą, że jesteśmy włączeni w rzeczywistość większą niż ta, którą widzą nasze oczy.

Podczas spotkania głos zabrał także Piotr Kowalik z warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który przybliżył zebranym historię i działalność placówki, jak również opowiedział krótko o idei ekspozycji wyjazdowej. Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, zarówno wystawa stała, jak i jej część wyjazdowa, jest niezwykle istotnym uzupełnienie luki w pamięci o koegzystencji Żydów i Polaków na ziemiach polskich.

„Wystawa wyjazdowa stanowi oczywiście zaledwie fragment narracji muzealnej, ufamy jednak, że zachęci tych, którzy ją zobaczą, do odwiedzenia naszego muzeum” – przyznał Piotr Kowalik. Zaznaczył też, że wielką wartością tego „podróżowania po kraju” jest współpraca z lokalnymi koordynatorami i pasjonatami historii Żydów, bo dzięki nim, dzięki pokazaniu konkretnych faktów i miejsc, wspólna i mało znana dotąd historia staje się historią własną.

Ekspozycja wyjazdowa gościć będzie w gnieźnieńskim Kolegium Europejskim do 20 stycznia. Można ją zwiedzać nieodpłatnie, do czego organizatorzy i gospodarze zachęcają szczególnie uczniów gnieźnieńskich szkół, dla których przygotowano specjalny program edukacyjny.

