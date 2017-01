Prymas Polski modlił się w intencji kard. Józefa Glempa

bgk, Gniezno, 2017-01-22

Abp Wojciech Polak przewodniczył w niedzielę w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP Mszy św. w intencji kard. Józefa Glempa. „Serce Prymasa Polski musi być szeroko otwarte na wszystkich Polaków, i z tego serca i miłości do wszystkich Prymas będzie zdawał sprawę przed Bogiem i przed Polską” – powtórzył słowa zmarłego przed czterema laty Prymasa.

Wspominając swojego poprzednika na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie, abp Wojciech Polak przypomniał jego słowami, jak prymasowską posługę postrzegał i rozumiał. Będąc przez wiele lat bliskim współpracownikiem kard. Stefana Wyszyńskiego kard. Glemp miał świadomość, że „wchodzi w to szczególne dziedzictwo ducha, które sobie wzajemnie przekazujemy we wspólnocie wiary”.

„Wiedział, że Boża Opatrzność stawia na jego drodze wielkie wyzwania, a jednak jako człowiek skromny i prosty – jak poznaliśmy go i my wszyscy – mówił, że chciałby, aby jego prymasowskie posługiwanie dokonywało się w ciszy i pokoju, by mógł spełniać służbę Kościołowi i Narodowi bez nadmiernej wrzawy” – cytował abp Polak przypominając dalej, że kard. Glemp sam o sobie mówił: „mały prymas”, który pragnie, o ile można, w nowych warunkach, kontynuować to, co zrobił wielki Prymas Tysiąclecia. Był przy tym świadomy trudności i wyzwań.

„W swoim życiu i prymasowskim posługiwaniu okazał się tym, który potrafił jednoczyć. Dobrze wiedział, że serce Prymasa Polski musi być szeroko otwarte na wszystkich Polaków, i z tego serca i miłości do wszystkich Prymas będzie zdawał sprawę przed Bogiem i przed Polską” – mówił abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przyznał, że kard. Glemp był z tych, którzy mają w swoim sercu gotowość, by na słowa Jezusowego wezwania: „pójdźcie za mną”, wszystko pozostawić i natychmiast pójść za Nim. Mówił, że dla Kościoła nie powinno być czasów ani trudnych, ani łatwych. Każde czasy są dobre do głoszenia tego, co mamy głosić. Dziś trzeba to robić szczególnie na peryferiach świata, w tych „Galileach naszych czasów”, jak je nazywa papież Franciszek.

Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowali: proboszcz parafii ks. kan. Leszek Kaczmarek oraz inowrocławscy proboszczowie. Obecni byli m.in. rodzony brat kard. Glempa, przedstawiciele lokalnych władz oraz członkowie Towarzystwa św. Wojciecha, które kardynał reaktywował i któremu patronował. Kościół pw. Zwiastowania NMP to miejsce chrztu kard. Józefa Glempa. Jeśli mógł, modlił się w nim w bliskości swoich urodzin.

Pod koniec liturgii Prymas Polski wręczył ustanowioną przez kard. Józefa Glempa w 2009 roku nagrodę „Ku chwale”. Statuetka przyznawana jest co roku za szczególną duchową i intelektualną pracę na rzecz Ziemi Kujawskiej. Jej tegoroczną laureatką jest Danuta Szyma, nauczyciel muzyki w Inowrocławiu i dyrygent chórów „Canzonetta” i „Cantus” przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. oraz kierownik artystyczny zespołu muzyki dawnej „Schola Cantorum Inovroclaviensis”. Statuetkę otrzymała za zasługi dla rozwoju kultury muzycznej.

Śp. kard. Józef Glemp był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim w latach 1981-92. Jednocześnie sprawował urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego, obie archidiecezje były bowiem do 25 marca 1992 połączone unią personalną. Jednocześnie piastował godność Prymasa Polski, którą zachował – jako kustosz relikwii św. Wojciecha – po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu archidiecezji. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego w grudniu 2009, gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński.

W poniedziałek 23 stycznia Msza św. w intencji kard. Józefa Glempa sprawowana będzie także w gnieźnieńskiej katedrze. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Krzysztof Wętkowski.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/