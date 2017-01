Gnieźnieńscy klerycy w sieci – nowa strona, blog i media społecznościowe

bgk, Gniezno, 2017-01-25

Ruszyła nowa strona gnieźnieńskiego seminarium duchownego, a wraz z nią blog, na którym klerycy dzielić się będą swoimi przemyśleniami, świadectwami, pracą i wydarzeniami z codziennego życia wspólnoty. Od niedawna znaleźć ich można także na Twitterze i Instagramie. Materiały przygotowują sami, z błogosławieństwem księdza rektora.

„Chcemy dzielić się z Wami tym, czym żyjemy i gdzie żyjemy” – piszą klerycy w jednym pierwszych wpisów na blogu, przyznając, że z zamiarem wkroczenia po nowemu w internetowy świat nosili się od dawna i mimo wielu obaw i wątpliwości, z pomocą projektantki Ani, udało się ten zamysł zrealizować. - Korzystając z nowych technologii, pragniemy dzielić się naszym codziennym podążaniem za Chrystusem. Jednym słowem chcemy podążać za Nim wspólnie z Wami! – piszą, zapraszając do śledzenia seminarium w sieci.

Nowa strona ma czytelną i przejrzystą szatę graficzną. Bez specjalnego wysiłku można na niej znaleźć informacje nt. struktury seminarium, moderatorów, kleryków, działających wspólnot i codziennego planu dnia. Dla tych, którzy zastanawiają się nad pójściem do seminarium przygotowano specjalną zakładkę, która krok po kroku wyjaśnia kolejne etapy procedury przyjęcia. Na stronie znaleźć można także informacje nt. biblioteki seminaryjnej oraz katalog zbioru.

Wspomniany blog jest nowością. Planują, budują i prowadzą go sami klerycy. Chcą się dzielić swoim życiem codziennym, tym co robią, myślą, przeżywają. Tam też umieszczać będą relacje z wydarzeń, filmy, świadectwa. Rektor seminarium ks. dr Przemysław Kwiatkowski przyznaje, że daje im w tej przestrzeni wiele wolności. Wolności opartej na zaufaniu i odpowiedzialności. - Mam wgląd w to, co planują zrobić. Wszystkie pomysły, projekty i realizacje to jednak wyłącznie ich dzieło – dodaje.

Ks. Kwiatkowski nie ukrywa, że obecność Kościoła w wirtualnej przestrzeni jest dziś koniecznością. Dla współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, Internet jest naturalnym miejscem szukania informacji, zdobywania wiedzy, nawiązywania relacji. Nie można tego ignorować. Trzeba i należy z tego narzędzia umiejętnie korzystać o czym wspomina m.in. nowy dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa, regulujący sprawy związane z formacją przyszłych kapłanów „Dar powołania do kapłaństwa”.

Gnieźnieńskie seminarium obecne jest także w mediach społecznościowych, na Facebooku, a od niedawna również na Twitterze. Klerycy założyli ponadto konto na Instagramie i zamierzają być aktywni na YouTube, gdzie publikowane będą nie tylko krótkie filmy powołaniowe, ale także dłuższe formy cykliczne. Na Wielki Post zamierzają nagrać cykl filmów „Ósmy dzień tygodnia” z rozważaniami i świadectwem.

