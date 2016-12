Kalisz: spotkanie opłatkowe dla pracowników instytucji diecezjalnych

ek, Kalisz, 2016-12-23

Wszystkim serdecznie dziękuję za odwagę świadectwa, dar modlitwy i dar pracy wykonywanej z miłości do Kościoła – mówił bp Edward Janiak do pracowników instytucji centralnych diecezji kaliskiej. Czwartkowe spotkanie opłatkowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu poprzedziła Msza św., której przewodniczył biskup kaliski.

W homilii ks. prał. Tomasz Lenczewski cytując treść pastorałki „Kiedyś to były święta” wskazywał, że Boże Narodzenie to święta niepojętej niskości i Bożego uniżenia. - Boże Narodzenie pokazuje, że jesteśmy Jego dziećmi w sposób jakże prosty, a jednocześnie niepojęcie głęboki, jesteśmy Bożymi dziećmi, które sobie wytęsknił, wymarzył, stworzył, jesteśmy dziećmi dla których najlepszym pokarmem jest dobro, piękno, prawda, miłosierdzie, zgoda, pokój, miłowanie – powiedział kaznodzieja.

Zaznaczył, że fundamentem świąt Bożego Narodzenia jest Jezus. - Jeśli zapomną kto jest fundamentem świąt to nie będzie Bożego Narodzenia. To będą baśniowe, magiczne święta, a na miejsce Boga będą bożki, idole, gwiazdy, festiwale, olimpiady, wszystko, co człowiek może wymyślić, żeby nie świętować. Ale jeśli by zapomnieli kamienie będą wołać "przyjdź Panie Jezu" – mówił dyrektor Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa biskup kaliski dziękował wszystkim pracownikom instytucji centralnych diecezji kaliskiej za pracę wykonywaną z miłości do Kościoła. – Wszystkim za odwagę świadectwa, dar modlitwy i dar pracy serdecznie dziękuję – mówił bp Janiak.

Słowa uznania skierował do bp. Stanisława Napierały w wigilię 80. urodzin. - Ksiądz Biskup służył tutaj przez 20 lat jako pierwszy biskup kaliski. Dzisiaj zaangażowany duszpastersko, ale zdjęta jest z niego odpowiedzialność. Kiedyś Ksiądz Biskup tworzył te struktury, a dzisiaj może z radością patrzeć jak Pan Bóg błogosławi temu dziełu. Życzę, aby Ksiądz Biskup miał dużo radości w kontakcie z wiernymi i księżmi, a ze swej strony bardzo serdecznie dziękuję za tę postawę, której można się uczyć od Księdza Biskupa, postawę dojrzałości i jednocześnie odpowiedzialności – podkreślał ordynariusz diecezji kaliskiej.

Bp Łukasz Buzun wskazał z kolei, że żłóbek jest szczególnym źródłem Bożego Miłosierdzia. - Każdemu z nas jest potrzebne Boże Miłosierdzie. Jezus przychodzi na świat, staje się człowiekiem po to, żeby dać świadectwo, że Bóg dla każdego z nas jest Ojcem miłosierdzia, objawia nam to ogromne serce Boga – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

W imieniu całej wspólnoty diecezjalnej złożył życzenia biskupowi kaliskiemu.

Po wieczerzy wigilijnej klerycy wystawili spektakl o św. Bracie Albercie.

