Kalisz: dziś kolejna Noc Konfesjonałów

ek, Kalisz, 2016-12-23

Dzisiaj w dziewięciu kaliskich kościołach ponad 100 kapłanów będzie udzielało sakramentu pokuty. Tegoroczna Noc Konfesjonałów odbędzie się pod hasłem „Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone” (J 20, 23a).

Z sakramentu pojednania będzie można skorzystać w godz. 19.00-24.00 w kościołach: katedrze św. Mikołaja (ul. Kanonicka), Sanktuarium św. Józefa (pl. św. Józefa), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ul. Asnyka), Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego – kościele ojców jezuitów (ul. Stawiszyńska), kościele Opatrzności Bożej (ul. Polna), kościele Świętej Rodziny (Rogatka), kościele św. Apostołów Piotra i Pawła (os. Dobrzec), kościele św. Matki Teresy z Kalkuty (os. Ogrody), kościele ojców franciszkanów (ul. Św. Stanisława).

W tym samym czasie w świątyniach będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a dzieło jednania ludzi z Bogiem wesprą swoją modlitwą siostry z różnych zgromadzeń zakonnych z diecezji kaliskiej oraz radiosłuchacze Radia Rodzina.

Do skorzystania z sakramentu pokuty zachęca wiernych bp Łukasz Buzun. - Jako ludzie wierzący z jednej strony jesteśmy świadomi swoich grzechów i błędów, a z drugiej strony jesteśmy też świadomi powołania do jakiego zostaliśmy wezwani przez Pana Jezusa. Każdy z nas potrzebuje duchowej odnowy, wewnętrznego odrodzenia. Nie jesteśmy tylko ludźmi na zewnątrz, mamy duszę i to wnętrze ludzkie karmi się tym wszystkim, co pochodzi od Boga, a więc Słowo Boże, Eucharystia, także spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty i usłyszenie tych słów, które są dla nas wielkim błogosławieństwem i jednocześnie nowym początkiem: „Odpuszczają ci się twoje grzechy, idź i więcej nie grzesz” – mówi biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Organizatorem Nocy Konfesjonałów w Kaliszu jest Diecezjalne Radio „Rodzina”. – Jest to sprawdzone duszpasterskie działanie skierowane szczególnie do tych, którzy pracują do późna, żyją w zabieganiu, do powracających z pracy za granicą, ale także do wszystkich, którzy w atmosferze ciszy i spokoju będą mogli zatrzymać się i skorzystać z tego specjalnego czasu spowiedzi, by w ten sposób duchowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia – mówi ks. Łukasz Skoracki, dyrektor Diecezjalnego Radia „Rodzina”.

Duchowny dodaje, że księża z wielką radością i otwartością odpowiadają na zaproszenie, żeby służyć w konfesjonale tego wieczoru.

W konfesjonale posługę będzie pełnił także biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/