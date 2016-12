Kalisz: dziękczynienie za Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej

ek, Kalisz, 2016-12-28

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu odprawiona została Msza św. z okazji 18-lecia istnienia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, której przewodniczył ks. prał. Leszek Szkopek, wieloletni dyrektor rozgłośni. Podczas Eucharystii modlono się za pracowników radia i radiosłuchaczy.

- Dzisiaj (2016-12-28) mija 18 lat od momentu, kiedy z natchnienia Ducha Świętego ks. biskup Stanisław Napierała powołał nasze radio do istnienia. Bardzo proszę, abyśmy wspólnie Bogu dziękowali za ten dar, jakim jest radio, ale także, abyśmy modlili się o to, żeby to radio ciągle spełniało swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa. Prośmy Boga, aby nigdy nie zabrakło w nas Chrystusa i abyśmy nigdy o Chrystusie nie przestali mówić. W tej modlitwie ogarniamy wszystkich chorych i cierpiących radiosłuchaczy prosząc o potrzebne łaski i zdrowie – mówił ks. Łukasz Skoracki, dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Ks. prał. Leszek Szkopek wskazywał, że Radio Rodzina zostało powołane do istnienia w niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu. - Od samego początku byliśmy zaproszeni do tego, aby służyć rodzinie czerpiąc bogactwo z Nazaretańskiej Rodziny. Teraz z perspektywy, z innej pozycji pracy, widzę jakie to jest cenne dobro w diecezji. Modlimy się dzisiaj za słuchaczy, ale 18 lat to czas, kiedy wielu ludzi umarło z tych, którzy nas słuchali, więc prosimy też o niebo dla nich – powiedział wieloletni dyrektor rozgłośni.

W homilii ks. Łukasz Skoracki odwołując się do Ewangelii podkreślał, że Dobrą Nowiną jest to, że Jezus zwyciężył grób i pokonał ciemność. - Pełna radość wynika z faktu, że grób jest pusty, że Jezus zwyciężył naszą ciemność, że On ma taką moc, żeby nas przez tą ciemność przeprowadzić. On chce nam dzisiaj powiedzieć: „grób jest pusty, Ja pokonałem śmierć, zwyciężyłem ciemność nie tylko swoją, ale ciemność twoją i każdego – zaznaczył kaznodzieja.

Wskazywał, że główną misją radia jest głoszenie Dobrej Nowiny. - Jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić Dobrą Nowinę, bo Bóg jest dobry, bo Bóg naprawdę zwyciężył ciemność. Może dzisiaj warto zejść ze swojego tronu i tam wstawić Jezusa i powiedzieć „nie ja, ale Ty króluj” – przekonywał dyrektor Radia Rodzina.

Po Eucharystii wszystkich zaproszono do wspólnego świętowania, podczas którego dyrektor dziękował poszczególnym osobom za pracę i zaangażowanie w działalność radia.

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej powołał do istnienia bp Stanisław Napierała. Pierwszy program słuchacze wysłuchali 27 grudnia 1998 r. w uroczystość Najświętszej Rodziny. Początkowo była to jedna godzina programu dziennie przez 7 dni w tygodniu. W 2000 r. czas emisji został poszerzony do dwóch godzin dziennie. Obecnie audycje odbywają się codziennie w godz. 8.00-10.00 i 15.00-21.00. Na ośmiogodzinny program składają się: modlitwa, katechezy, serwisy informacyjne, ciekawe audycje, a także sporo dobrej muzyki. Przez 16 lat dyrektorem radia był ks. prał. Leszek Szkopek. Od 1 lipca 2015 r. funkcję dyrektora pełni ks. Łukasz Skoracki. W rozgłośni pracują także ks. Mateusz Puchała i ks. Tomasz Jakubowski oraz osoby świeckie, z których wielu to wolontariusze. Radio ma swoją siedzibę w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu przy ul. Złotej 144.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/