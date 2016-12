Bp Napierała: rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety jest od Boga

ek, Skoroszów, 2016-12-31

- Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety jest od Boga – powiedział bp Stanisław Napierała w kościele filialnym Świętej Rodziny w Skoroszowie. Odpust połączono z dziękczynieniem za 10-lecie poświęcenia świątyni.

Witając biskupa, duchowieństwo i wiernych ks. kan. Andrzej Milian wskazał, że 26 marca 2006 r. bp Stanisław Napierała poświęcił kościół w Skoroszowie. Zaznaczył, że przedtem Msze św. odprawiane były w kaplicy zamku. - W 1701 r. wybudowano w Skoroszowie zamek biskupów wrocławskich. W 1936 r. w zamku powstało więzienie polityczne. W refektarzu więźniowie urządzili kaplicę, gdzie proboszcz ks. Paweł Polednia odprawiał Msze św. W następnych latach kolejni proboszczowie też sprawowali tam Eucharystię – mówił proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach, który dodał, że 17 września 2003 r. bp Teofil Wilski poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni w Skoroszowie. Pierwsza Msza św. w nowym kościele została odprawiona w pasterkę w 2005 r.

W homilii pierwszy biskup kaliski przypomniał historię powstania kościoła filialnego w Skoroszowie i dziękował proboszczowi za podjęcie trudu budowy. - Dla mnie motywem tłumaczącym powstanie tutaj kościoła jest sam Bóg. To On chciał, żeby tutaj pośród waszych domów pojawił się ten Boży dom, Jego dom. On chciał po prostu wśród was zamieszkać – powiedział celebrans.

Wskazując na Świętą Rodzinę z Nazaretu podkreślał, że Bóg jest stwórcą rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. - Rodzina nie jest jakimś tworem ludzi, rodzina nie jest z racji postanowienia prawa ustawodawczego. Rodzina jest od Boga. Bóg jest stwórcą rodziny, dlatego, że stworzył człowieka, stworzył go mężczyzną i kobietą i tych dwoje wyposażył w coś niezwykle pięknego, w miłość – zaznaczył kaznodzieja.

Przekonywał, że małżeństwo jest podstawą rodziny. - Nie ma innego małżeństwa, tylko to, które Bóg stworzył, czyli małżeństwo mężczyzny i kobiety. Nie ma innego małżeństwa. Nigdy dwie panie nie będą małżeństwem, ani dwóch panów nie będzie małżeństwem. Rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety jest od Boga. Rodzina jest środowiskiem, gdzie człowiek czuje się dobrze. Rodzina to ten kawałek miejsca na ziemi, gdzie człowiek jest u siebie – stwierdził bp Napierała.

Ubolewał, że w obecnych czasach rodzina narażona jest na różne ataki. - Dzisiaj jest wiele ataków na rodzinę i małżeństwo. Moda staje się zaraźliwa, dlatego, że wielu ludzi wysoko postawionych, którzy powinni świecić przykładem, zaciemniają to życie swoimi pomysłami, np. rozwodów czy kpin z rodziny – mówił hierarcha.

Zachęcał małżonków, aby żyli w zgodzie, aby mieli odwagę przeprosić, aby umieli wybaczyć. – Rodzina i małżeństwo to wartości największe. Żony i matki kochajcie swoje rodziny. Mężowie i ojcowie kochajcie swoje rodziny, bo to jest wielkie dobro – wskazywał biskup kaliski senior.

Wraz z pierwszym biskupem kaliskim Stanisławem Napierałą modlili się: ks. kan. Andrzej Milian, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach, ks. kan. Eugeniusz Synowiec, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu i księża z dekanatu trzcinickiego z dziekanem ks. kan. Wiesławem Cieplikiem.

Parafia Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach, która liczy ok. 1250 wiernych, oprócz świątyni parafialnej ma dwa kościoły filialne: św. Rocha w Proszowie i Świętej Rodziny w Skoroszowie. Od 1997 r. proboszczem jest ks. kan. Andrzej Milian.

