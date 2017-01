Bp Janiak: św. Brat Albert przykładem wrażliwości na biedę ludzką

ek, Ostrów Wielkopolski, 2017-01-04

Św. Brat Albert ma być dla nas przykładem wrażliwości na biedę ludzką – powiedział bp Edward Janiak podczas dorocznego spotkania z kolejarzami i strażakami z diecezji kaliskiej.

Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza św. w kościele św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

W homilii celebrans wskazał na św. Brata Alberta, który w obecnym roku duszpasterskim ma być przykładem wrażliwości na biedę ludzką. - To specyficzny święty, który oddał swoje życie dla nędzarzy i pozostał z tymi biedakami do końca w ogrzewalni w Krakowie. Św. Brat Albert ma być dla nas przykładem wrażliwości na biedę ludzką. To nie zawsze przekłada się na biedę materialną. Nie zawsze jest tak, że biedni są ci, co nic nie mają. Czasem łatwiej jest dać kromkę chleba jak być świadkiem w wierze, podtrzymać na duchu i to nie tylko tych, którzy są blisko nas. Bardzo ważne jest dzisiaj, żeby mieć wrażliwość na drugiego człowieka – stwierdził bp Janiak.

Zachęcił do oddania się opiece Maryi. - Ten rok każe nam dostrzec szczególną obecność Matki Najświętszej. Ona spośród wszystkich świętych jest na pierwszym miejscu. My Polacy do Matki Najświętszej odnosimy się jako do naszej Królowej. Zaprośmy Ją do naszych rodzin, żeby nam matkowała, zaprośmy Ją do naszych codziennych zajęć, żeby nas wspomagała, była dla nas nadzieją. Zawierzmy Jej nasze życie i postępowanie, abyśmy mieli ufność, bo Ona zawsze prowadzi do Boga – powiedział hierarcha.

Zwrócił się do ks. Jacka Kity, proboszcza parafii św. Pawła Apostoła, któremu podziękował za troskę o świątynię i ustanowił go kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Po Mszy św. bp Edward Janiak przełamał się opłatkiem z kolejarzami i strażakami. Życzenia przedstawicielom tych służb złożyli również ks. kan. Jacek Kita, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła i diecezjalny duszpasterz kolejarzy oraz ks. Piotr Kuświk, duszpasterz strażaków powiatu ostrowskiego.

