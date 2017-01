Kalisz: koncert „Betlejem w Polsce” zainaugurował obchody 25-lecia diecezji kaliskiej

ek, Kalisz, 2017-01-05

Kolędy z różnych stron świata w wykonaniu znanych artystów w ramach koncertu „Betlejem w Polsce” rozbrzmiały w Kaliszu. Koncertem rozpoczęto dziękczynienie za 25 lat istnienia diecezji kaliskiej.

Wydarzeniem muzycznym, które odbyło się w środę wieczorem w Kaliszu, rozpoczęła się trasa koncertowa „Betlejem w Polsce”. Koncerty zaplanowano w 12 miastach Polski.

Ponad 4 tys. osób zgromadzonych w Kaliszu wysłuchało kilkunastu kolęd w wykonaniu wielkich gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. Wśród artystów, którzy pojawili się na scenie byli: Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Mate.O oraz zespół Trzecia Godzina Dnia.

Diecezjanom za liczną obecność na koncercie dziękował biskup kaliski Edward Janiak. - Tym śpiewem u progu Nowego Roku rozpoczynamy w naszej diecezji dziękczynienie za 25 lat istnienia diecezji kaliskiej. W historii Kościoła jest to niewiele, ale w życiu jednego człowieka to dużo. Główne uroczystości dziękczynienia odbędą się 3 czerwca w 20. rocznicę przybycia Jana Pawła II do Kalisza, a przewodniczył będzie ks. kardynał Stanisław Dziwisz – mówił hierarcha.

Podkreślał, że pięknym zwyczajem w Polsce jest łamanie się opłatkiem. - Wsłuchaliśmy się w śpiew pełen treści teologicznych i przeżyć artystycznych, ale w religii bardzo ważny jest przekaz tradycji. Opłatek jest znany w Polsce i tam w świecie, gdzie go Polacy zanieśli. Jest to tradycja święta, gdzie ludzie się jednają, łączą i przebaczają sobie nawzajem, a widzimy, ile w ojczyźnie potrzeba tej jedności – powiedział bp Janiak.

Życzenia złożyli także prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński i prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

Po przełamaniu się opłatkiem artyści wspólnie z publicznością zaśpiewali pięć polskich kolęd. Koncert zakończyła modlitwa uwielbienia.

Dochód z koncertu w Kaliszu przeznaczony został na sfinansowanie akcji Caritas o nazwie „Kromka Chleba”, czyli na dożywianie dzieci, dofinansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, pomoc doraźną osobom bezdomnym, pomoc indywidualną dla osób biednych, wsparcie kobiet i dzieci dotkniętych przemocą.

- Człowiek obdarowany jest zaproszony do tego, by obdarowywać. Jesteśmy świadomi tego, jakich darów udziela nam Bóg każdego dnia. Widzimy jednak także, ile wokół nas jest ludzkiej biedy i nieszczęścia, zwłaszcza kiedy cierpią ci najmniejsi. Betlejem po hebrajsku to Dom Chleba, a św. Brat Albert, który sto lat temu narodził się dla nieba mówił, że powinno się być dobrym jak chleb. Dlatego nasz koncert ma jeszcze jeden ważny wymiar, który pozwoli, aby w niejednym ludzkim życiu mogła zaistnieć atmosfera domu i chleba. W ten sposób Betlejem w Kaliszu i całej diecezji kaliskiej staje się rzeczywistością w codzienności, w konkretnej pomocy i bliskości z drugim człowiekiem – powiedział KAI biskup kaliski Edward Janiak.

Patronat nad koncertem objęli: Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, Konferencja Episkopatu Polski i Biskup Kaliski Edward Janiak.

