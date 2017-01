Kalisz: bp Janiak na spotkaniu noworocznym samorządowców powiatu kaliskiego

ek, Kalisz, 2017-01-05

- Dziękuję za dobrą współpracę bez względu na opcje polityczne, upodobania ideologiczne. Dziękuję, że jesteście blisko ludzi i staracie się im służyć – mówił biskup kaliski Edward Janiak podczas spotkania noworocznego samorządowców i przyjaciół powiatu kaliskiego.

Starosta kaliski Krzysztof Nosal podsumował 2016 rok oraz przedstawił plany i zamierzenia na Nowy Rok. Zebranym dziękował za współpracę i złożył życzenia noworoczne.

W swoim wystąpieniu bp Edward Janiak wyraził słowa wdzięczności za służbę ludziom.

- Jesteście na różnych odcinkach służby ludziom. Jestem wśród Was już piąty rok. Bardzo serdecznie dziękuję za dobrą współpracę bez względu na opcje polityczne, upodobania ideologiczne. Dziękuję, że jesteście blisko ludzi i staracie się im służyć – powiedział hierarcha.

Wskazał, że w 2017 roku diecezja kaliska będzie świętować jubileusz 25-lecia istnienia. Zaznaczył, że główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 3 czerwca w Kaliszu z udziałem kard. Stanisława Dziwisza. Przypomniał, że w tym czasie mija 20 lat od wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. "Będziemy dziękować za jego osobę i za to, że stworzył strukturę diecezjalną" – dodał biskup kaliski.

Nawiązując do obchodzonego Roku św. Brata Alberta podkreślał, że w diecezji prowadzone są trzy domy, w których schronienie znajdują ludzie potrzebujący. "Dzisiaj do tych domów nie trafiają ludzie biedni, którzy nie mogą sobie poradzić. Są to często osoby z depresją, a także ludzie, którzy nie radzą sobie i popadają w alkoholizm. Takie osoby znajdują w tych domach opiekę" – mówił bp Janiak.

Dodał, że jego marzeniem jest, aby na 25-lecie diecezji kaliskiej otworzyć Dom Opieki dla Seniorów, który jest budowany w Złoczewie. Placówka prowadzona przez Caritas Diecezji Kaliskiej będzie przeznaczona dla 40 osób starszych.

Zachęcał do naśladowania św. Brata Alberta Chmielowskiego. "Św. Brat Albert w pewnym momencie zauważył, że najcenniejszy jest człowiek. Wtopił się w tę ogrzewalnię krakowską i został z tymi najbiedniejszymi do końca. Jan Paweł II wyniósł go do świętości. On jest dobrym przykładem na ten rok. Pan Bóg posługuje się ludźmi i my też jesteśmy Panu Bogu potrzebni, abyśmy dostrzegali tych, którym jest trudno. Mamy wiele możliwości, żeby pomóc i to nie tylko materialnie, ale wystarczy nieraz dobre słowo, poświęcony czas" – wskazywał ordynariusz diecezji kaliskiej.

Spotkanie noworoczne umilił koncert w wykonaniu artystów Studia Edukacji Wokalnej Happy Singers i kwartetu smyczkowego Filharmonii Kaliskiej.

W spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Kaliszu uczestniczyli: parlamentarzyści, duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, delegacje z instytucji współpracujących z powiatem kaliskim.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/