Bp Janiak: od mędrców można nauczyć się wytrwałego poszukiwania Pana Boga

ek, Kalisz, 2017-01-06

- Od mędrców można nauczyć się wytrwałego poszukiwania Pana Boga, który jest prawdą i miłością. Uczmy się oddawania Bogu chwały. To nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza we współczesnym świecie – mówił biskup kaliski Edward Janiak, który w uroczystość Objawienia Pańskiego przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii podkreślił, że w mędrcach pokłoniły się Jezusowi wszystkie narody uznając w Nim Zbawiciela świata. – Pan Jezus przyszedł dla wszystkich, przyszedł obdarzyć swoją Ewangelią i swoją miłością wszystkie narody świata, także i nas. Jezus jest Zbawicielem również dzisiejszych ludzi. Modlimy się, aby w naszych czasach przez wszystkich został rozpoznany i przyjęty jako Zbawiciel. Modlimy się także za misjonarzy, aby udawało się im przekonywać narody świata do Jezusa Chrystusa - powiedział bp Janiak.

Wskazał, że od mędrców można nauczyć się wytrwałego poszukiwania Pana Boga, który jest prawdą i miłością. – Uczmy się oddawania Bogu chwały. To nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza we współczesnym świecie. Żeby przyznać się do Pana Jezusa trzeba mieć odwagę – stwierdził celebrans.

Zauważył, że w poszukiwaniu i znajdowaniu Boga człowiekowi przeszkadzają współcześni Herodowie. - Jest ich dziś wielu i tak jak ten Herod z Ewangelii poszukują informacji o Bogu, by z Nim walczyć. Dążą do tego, by ośmieszać Kościół, a nawet niszczyć. Mędrcy poradzili sobie z Herodem, inną drogą wrócili do swojej krainy. My także zdobywajmy tę umiejętność, nie dajmy się złapać w sidła dzisiejszych Herodów, którzy chcą nas odwieść od Pana Boga – mówił hierarcha.

Prosił wiernych, aby w swoich rodzinach pielęgnowali tradycje. – Do takich tradycji należą opłatek, wieczerza wigilijna, marsze Trzech Króli. Jest to piękne świadectwo przyznania się do Pana Boga i Jego Kościoła. My Polacy, gdzie w rodzinach jest ten przekaz wiary, pielęgnujemy te tradycje jako święte. Jesteśmy tym narodem, który z pokolenia na pokolenie przekazuje nie tylko wiarę, ale i tradycje związane z tą wiarą – zaznaczył.

Zachęcił, aby w Święto Objawienia Pańskiego zrobić konkretne postanowienie na przyszłość. - Niech nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem przemieni nas w lepszych ludzi. Może warto byłoby w takie święto zrobić konkretne postanowienie. Jeżeli nie modlisz się codziennie, to zacznij modlić się, żeby nie było takiego dnia, aby nie przeżegnać się mając świadomość, że jesteśmy w rękach Opatrzności Bożej. Może z kimś jesteś powaśniony to wyciągnij pierwszy rękę, powiedz pierwszy dzień dobry. Ważne jest, żeby nie budować barier, ale ludzi łączyć ze sobą. Tyle dzisiaj podziałów między ludźmi nieraz z bardzo błahych powodów. Miejmy oczy otwarte na innych. Pamiętajmy, że ten drugi człowiek potrzebuje naszego dobrego słowa, naszego uśmiechu – przekonywał bp Janiak.

Po komunii św. biskup pobłogosławił kredę i kadzidło.

