Bp Wilski ochrzcił dzieci z Domu Ochrony Życia Poczętego

ek, Kalisz, 2017-01-08

W Niedzielę Chrztu Pańskiego bp Teofil Wilski ochrzcił czworo dzieci z Domu Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie prowadzonego przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Chrzest odbył się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie biskup senior przewodniczył Mszy św.

W homilii celebrans nawiązał do chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Przypomniał, że każdy człowiek przez przyjęcie chrztu św. został włączony w wielką wspólnotę wiary. – W obrzędach chrztu św. rodzice i chrzestni przyrzekają, że będą wychowywać dzieci w duchu wiary. Każdy człowiek przez życie w rodzinie, atmosferę życia religijnego, otwartość na Słowo Boże powinien dojrzewać w rozumieniu Chrystusa, rozumieniu chrześcijaństwa, rozumienia życia według Ewangelii, by być chrześcijaninem – powiedział kaznodzieja.

Podkreślił, że chrzest otwiera człowieka na przyjęcie Chrystusa do swojego życia. - My jesteśmy ludźmi Chrystusa, w Nim widzimy nasze zbawienie, w Nim widzimy światło na drogę naszego życia, w Nim widzimy sens naszego życia. Jesteśmy chrześcijanami i do tego starajmy się dorastać. Ważne jest, żebyśmy byli chrześcijanami nie tylko z nazwy, ale byśmy otwierali się na Chrystusa i pogłębiali swoją jedność z Nim – powiedział bp Wilski.

W swoim słowie ks. prał. Jacek Plota wskazał, że w Sanktuarium św. Józefa w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywa się modlitwa w intencji obrony poczętego życia. Dodał, że od 13 lat nabożeństwo transmitowane jest przez Telewizję Trwam i Radio Rodzina. – W tym roku minie 20 lat od wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Ojciec Święty długo modlił się przed cudownym obrazem św. Józefa i tutaj zawierzył wszystkie rodziny oraz obronę poczętego życia. Prosił, aby w Sanktuarium św. Józefa modlić się w tych intencjach – zaznaczył kustosz kaliskiej bazyliki.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego w Sanktuarium św. Józefa ochrzczono trzy dziewczynki Dagmarę, Monikę i Patrycję oraz chłopca Oskara. Wraz z matkami i rodzicami chrzestnymi modliły się s. Rafaela i s. Anabel ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Odolanowie.

Dom Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie istnieje od 2000 r. Jest wyjątkowym i unikalnym miejscem w skali kraju, gdzie nastoletnie matki i kobiety po przejściach uczą się na nowo żyć. Ośrodek prowadzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Według regulaminu na terenie domu panie mogą przebywać do pół roku, ale zdarzają się sytuacje, że matki pozostają dłużej. Do ośrodka przybywają kobiety z całej Polski. Podopieczne mają swoje obowiązki: zajmują się sprzątaniem, gotowaniem, odprowadzaniem dzieci do przedszkola i szkoły.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/