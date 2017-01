Kalisz: dziękczynienie za Telewizję Internetową „Dom Józefa”

ek, Kalisz, 2017-01-11

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odprawiona została Msza św. z okazji pierwszej rocznicy działalności telewizji internetowej „Dom Józefa”, której przewodniczył ks. prał. Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki. Podczas Eucharystii modlono się za pracowników telewizji i jej widzów.

W homilii ks. Dariusz Brylak, odwołując się do dzisiejszej Ewangelii przekonywał, że chrześcijanin powinien na co dzień świadczyć o Jezusie.

Wskazywał też na początki powstawania telewizji internetowej „Dom Józefa”.

Podkreślał, że telewizja spełnia rolę ewangelizacyjną. - Zakończył się Rok Miłosierdzia, a rozpoczął się Rok Świadectwa, a papież Franciszek nam mówi, że podstawowym czynem miłosierdzia jest głoszenie Słowa Bożego – powiedział kaznodzieja.

Osobom zaangażowanym w tworzenie telewizji dziękował ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Po Eucharystii ks. prał. Jacek Plota odmówił litanię do św. Józefa i zawierzył patronowi pracowników i widzów Telewizji Internetowej „Dom Józefa”.

Wraz z ks. prał. Jackiem Plotą Mszę św. koncelebrowali: ks. Dariusz Brylak, proboszcz parafii św. Augustyna w Kostowie, ks. Łukasz Skoracki, dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, ks. Mateusz Puchała i ks. Tomasz Jakubowski, redaktorzy radia, ks. Marcin Nowicki, wikariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraszewicach i ks. Piotr Machała, wikariusz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Telewizję internetową Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa” powołał do istnienia 11 stycznia 2016 r. biskup kaliski Edward Janiak. - Z radością informuję o nowej inicjatywie ewangelizacyjnej jaka powstała w naszej diecezji. Z inspiracji osób duchownych i świeckich został uruchomiony internetowy portal telewizyjny pod nazwą "Dom Józefa", który ma stać się kolejnym elementem mediów katolickich diecezji kaliskiej – napisał wtedy bp Janiak w liście do diecezjan.

Celem telewizji jest ukazywanie życia duchowego diecezji oraz przekaz informacji poprzez relacje i transmisje uroczystości parafialnych czy diecezjalnych. – W czasach, kiedy społeczeństwo posługuje się nowymi technikami komunikowania i pozyskiwania informacji, telewizyjny przekaz internetowy może stać się sposobem na dotarcie Kościoła z Ewangelią Chrystusa do szerokiej grupy odbiorców, szczególnie ludzi młodych – podkreślał ordynariusz kaliski.

Za organizację i funkcjonowanie telewizji internetowej „Dom Józefa” odpowiedzialny jest Piotr Nowicki.

- Ten pierwszy rok to poznawanie diecezji i księży, którzy w przyszłości będą angażować się w rozwój telewizji. Przez ten rok zaistnieliśmy w świadomości diecezjan. Coraz więcej ludzi wie, że można obejrzeć ważniejsze wydarzenia z naszej diecezji na żywo w internecie. Warto dodać, że od stycznia do września odnotowaliśmy 1 mln wejść na portal. Mocnym punktem naszej ramówki są komentarze do Ewangelii. Codziennie można posłuchać komentarza przygotowanego przez różnych księży z diecezji – mówi KAI Piotr Nowicki.

Na portalu internetowym telewizji dostępne są relacje z uroczystości diecezjalnych, koncertów, konkursów i innych ważnych wydarzeń Kościoła kaliskiego. Do najważniejszych działów można zaliczyć: codzienny komentarz do Ewangelii, retransmisje Mszy św., homilie i konferencje, wydarzenia z diecezji kaliskiej. Jest też dział Sanktuarium św. Józefa, w którym można obejrzeć na żywo transmisje i relacje z różnych uroczystości. Warto dodać, że telewizja towarzyszyła Pieszej Pielgrzymce Kaliskiej na Jasną Górę i prowadziła transmisje z wydarzeń w ramach Dni w Diecezji w Kaliszu, które odbywały się przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Telewizja ma już plany na przyszłość. - Chcemy spróbować stworzyć program telewizyjny online. Myślę, że uda się to już w pierwszym kwartale. Na początku będzie to dwugodzinna ramówka, która będzie powtarzać się. Chcemy też poszerzyć grono stałych współpracowników, żeby pojawiły się wywiady i rozmowy – powiedział Piotr Nowicki.

Telewizja internetowa „Dom Józefa” działa pod adresem internetowym www.domjozefa.tv.

