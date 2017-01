Kalisz: wyłoniono zwycięzców diecezjalnego etapu XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej

„Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca” – to hasło XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej, której etap diecezjalny odbył się 12 stycznia w Kaliszu. Trzy pierwsze miejsca zajęli: Patryk Rutkowski z LO im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie (I), Wioletta Kurek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim (II) i Patrycja Grzelak z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (III). Laureatom gratulował ks. prał. Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji.

Olimpiadę rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa, którą odprawił ks. dr Jarosław Powąska - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Następnie 60 młodych ludzi z całej diecezji w ciągu 45 minut rozwiązywało test z wiedzy dotyczącej objawień fatimskich. Młodzież musiała zapoznać się z dokumentami papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na temat Miłosierdzia Bożego i orędzia fatimskiego. Ponadto obowiązywała znajomość Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Za organizację etapu diecezjalnego olimpiady odpowiadał ks. dr Jarosław Powąska. W jury zasiadali także: s. Anna Balcerzak i Małgorzata Chrzanowska oraz opiekunowie uczniów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc będą reprezentować diecezję kaliską w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 23-25 marca w Lublinie.

Dyplomy i nagrody wręczył im ks. prał. Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji. Książki i pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy Fundatorami nagród byli: biskup kaliski Edward Janiak, Wydawnictwa: św. Wojciecha w Poznaniu, Jedność w Kielcach i Gaudium w Lublinie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

"Wiedza, chociaż jest bardzo ważna także dla uzasadnienia swoich postaw religijnych, nie wystarczy, bo trzeba być człowiekiem wierzącym, a wiarę uzyskuje się przez kontakt z Panem Jezusem. Chcąc być rzeczywiście człowiekiem religijnym, trzeba mieć wiedzę, ale przede wszystkim trzeba nauczyć się być w kontakcie z Bogiem i tego Wam wszystkim życzę" – powiedział ks. prałat.

Zdobywca pierwszego miejsca po raz pierwszy uczestniczył w Olimpiadzie Teologii Katolickiej. "Pytania testu były skomplikowane, ale udało mi się na nie odpowiedzieć. Systematycznie przygotowywałem się do tej olimpiady, czytając polecane dokumenty i materiały. Wystartowałem w olimpiadzie, ponieważ interesuję się religią, a szczególnie objawieniami w Fatimie, w których odnajduję sens życia" – powiedział Patryk Rutkowski.

Pierwszy raz w olimpiadzie wzięła udział także Wioletta Kurek, która nie sądziła, że zajmie tak wysokie, drugie miejsce. "Nie spodziewałam się takiego sukcesu, dlatego bardzo cieszę się. Nie ukrywam, że wiele razy przeczytałam materiał. Te przygotowania do olimpiady to był dla mnie niezwykły czas, także pogłębiania relacji z Bogiem" – stwierdziła laureatka.

Zdobywczyni trzeciego miejsca drugi raz wystartowała w olimpiadzie i tym razem z powodzeniem. "Interesuje mnie religia i dlatego postanowiłam zmierzyć się z materiałem na temat objawień fatimskich. W przygotowaniu dużo pomogła mi katechetka pani Ola, której bardzo dziękuję. Bardzo cieszę się uzyskanym wynikiem" – zaznaczyła Patrycja Grzelak.

