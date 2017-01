Bp Buzun: Jezus powinien być w centrum naszego zainteresowania

ek, Kalisz, 2017-01-15

- Jezus jest dla nas Tym, który powinien być w centrum naszego zainteresowania. To jest nasze powołanie i zadanie – powiedział bp Łukasz Buzun podczas dorocznego spotkania z członkami Akcji Katolickiej z całej diecezji kaliskiej.

Spotkanie poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

W homilii bp Buzun nawiązał do zapisków więziennych kard. Stefana Wyszyńskiego. Zacytował fragment tekstu z 24 maja 1956 r., w którym Prymas Tysiąclecia w modlitewnej formie powierza swoje życie Panu Bogu, nie zgadza się na przeszkody wypływające z wnętrza człowieka zakłócające współpracę z Bogiem.

Duchowny zachęcał członków Akcji Katolickiej do ciągłej pracy nad sobą. – Trzeba wypracowywać w sobie taki styl istnienia, funkcjonowania, poruszania się w świecie, w relacjach międzyludzkich, żeby Boga nie wyprzeć ze swego życia przez grzech naturalizmu, bo to nas niszczy, najbardziej w wymiarze gorliwości i odwagi – powiedział kaznodzieja.

Wskazywał, że w życiu człowieka bardzo ważny jest dialog z Bogiem. – Poprzez modlitwę budzimy w sobie człowieka, który jest otwarty na Ducha Bożego – zaznaczył hierarcha.

Podkreślał, że Maryja powinna być przewodniczką na drogach życia każdego człowieka. - Prośmy Matkę Bożą, aby przez Jej szczególną opiekę i wstawiennictwo dokonywało się dzieło współpracy z łaską Bożą w naszym życiu, aby ono wydawało piękne owoce – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Wraz z bp. Łukaszem Buzunem modlili się: ks. kan. Eugeniusz Synowiec, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, ks. Łukasz Pondel, ojciec duchowny w seminarium i ks. Sławomir Kęszka, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej.

W czasie Mszy św. przyjęto do Akcji Katolickiej ośmiu nowych członków, którym biskup wręczył odznaki i legitymacje.

Po Eucharystii przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotkali się z biskupem w refektarzu, gdzie przełamali się opłatkiem.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez bpa Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji istnieje ok. 80 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 800 członków.

Do najważniejszych działań należą: coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin, a przede wszystkim działania charytatywne. W marcu br. w Kaliszu odbędą się rekolekcje dla przedstawicieli Akcji Katolickiej z 12 diecezji w Polsce. Ponadto zaplanowano pielgrzymkę rowerową do Fatimy. Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, a asystentem kościelnym – ks. dr Sławomir Kęszka.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/